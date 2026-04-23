Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nije iznenađen napadom na srpsku crkvu u Zagrebu, i da se nada da će počinioci biti uhvaćeni.

- Nadam se da će spustiti malo tu anti-srpsku histeriju i kampanju koju vode. Nije im uspela podrška obojenoj revoluciji, neće im ni uspeti - rekao je predsednik.

Podsetimo, nepoznati napadač ili više njih je u noći na četvrtak oštetilo pravoslavnu crkvu Preobraženja Gospodnjeg u samom centru Zagreba, a ovim povodom oglasila se Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, koja je objavila i fotografije nastale nakon sramnog čina.

Pravoslavna crkva Preobraženja Gospodnjeg u Zagrebu Foto: Luka SANGULIN/HINA

- Na Cvetnom trgu u Zagrebu, u četvrtak, 23. aprila, u jutarnjim časovima, uočeni su tragovi vandalizma na i oko Sabornog hrama Preobraženja Gospodnjeg. Tokom noći, nepoznati počinioc je bacao stolice i druge predmete iz obližnjih ugostiteljskih objekata prema ulazu u hram, ogradi i porti. Razbijen je stari vitraž na hramu, kao i uništena ulazna rasveta, čime je pričinjena materijalna šteta - navela je Mitropolija i dodala:

- U našem izveštavanju nastojimo da prenosimo događaje koji svedoče život i radost Crkve, ali se, nažalost, povremeno beleže i ovakvi incidenti. Istovremeno, želimo ohrabriti verni narod da sa poverenjem i mirom nastave da dolaze u svoj hram, koji ostaje mesto molitve, sabranja i zajedništva, otvoreno za sve.

Ne propustitePolitika"NIJEDNOJ KATOLIČKOJ CRKVI U SRBIJI NIŠTA SLIČNO SE NIKAD NIJE DESILO" Teolog Stojković za Kurir o napadu na srpsku crkvu u Zagrebu: Prezentuju ustaške poruke!
HrvatskaPOGLEDAJTE FOTOGRAFIJE NAKON SRAMNOG NAPADA NA SRPSKU SVETINJU U HRVATSKOJ: Oglasila se Mitropolija zagrebačko-ljubljanska, evo šta su poručili (FOTO)
Politika"HRVATSKA MORA DA ZAUSTAVI KAMPANJU ŠIRENJA MRŽNJE PREMA SPC!" Milorad Pupovac za Kurir o napadu na srpsku crkvu u Zagrebu: Reč je o vandalskom činu!
HrvatskaNAPADNUTA SRPSKA SVETINJA U ZAGREBU: Vandali udarili na crkvu Preobraženja Gospodnjeg, iza sebe ostavili haos
