- Toliko sam ponosan na ovo što smo uradili. Ne možete da mi kažete da su one močvare i zmijarnici i špricevi od droge lepši od ovog veličanstvenog dela koje je pred vama. Ne može niko to da kaže. Ja verujem u snove, rad i posvećenost. Kada neko veruje u snove, zato učim i svog malog sina, mislim da su mi dvoje starije dece izrasli u poštene ljude, njega učim da postavlja lestvicu visoko. Da sanja velike snove, jel ako ne sanja velike snove, nikada ih neće ni ostvariti - naglasio je Vučić.

Kada sanjaš velike snove, i kada želiš da ih ostvariš, imaš milion prepreka, kazao je predsednik.

- Kako je Ruzvelt rekao, kada si u ringu, kibicera, onih koji dobacuju, ima koliko god hoćete. Ali na kraju sva slava pripada onima koji su u ringu. Onima koji su prihvatili da se bore za svoje ideale i snove. A ti snovi su ne nešto što treba da donesu nekome nešto lično, već snovi koji treba da donesu dobrobit narodu i građanima Srbije.

Kaže da se zato žestoko borio, i da zato nije odustajao od toga posle meseci i meseci demonstracija.