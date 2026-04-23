Slušaj vest

Ministar finansija Siniša Mali objavio je snimak kako je nekada izgledao deo srpske prestonice gde je izgrađen Beograd na vodi i naveo da je "malo ko verovao u ono čemu danas svedočimo".

- Danas smo se na otvaranju vidikovca na kuli Beograd prisetili kako je Beograd na vodi izgledao pre 10 godina, kada je malo ko verovao u ono čemu danas svedočimo. Važno je da imate velike snove i da verujete u ono što radite! Idemo dalje - naveo je Mali.

Podsećamo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je ponosan na Beograd na vodi i da je, kako je rekao, spreman da odgovara za ovakvo divno delo i veličanstveno nasleđe koje ostavlja Beogradu i Srbiji.

Vučić je, nakon otvaranja vidikovca na Kuli Beograd, odgovarajući na pitanje novinara N1 da li je saznao ko su oni koji su rušili u Hercegovačkoj ulici tokom noći, rekao da bi se, da su ga pitali, lično angažovao na tome, lično bi seo u bager, buldožer i to uradio u 12 sati, dakle u podne.

- Ja sam ponosan na hrabrost ljudi koji su to radili i gradili, uprkos mnogima od vas koji ovo niste hteli da dozvolite - rekao je Vučić.

1/35 Vidi galeriju Vučić na otvaranju vidikovca na Kuli Beograd Foto: Petar Aleksić

Dodao je da su mnogi želeli da na tom mestu ostanu močvare i zmijarnici.

- Ponosan sam na to što smo uradili i biću ponosan celog života... I dalje ja prihvatam svu krivicu na sebe, zato što je to trebalo sam da izvedem, a ne neko drugi da tako nešto izvede i spreman sam da odgovaram za ovakvo divno delo i za ovakvo nasleđe veličanstveno koje ostavljam Beogradu i Srbiji - naveo je predsednik rekao je Vučić.

Dodao je da će se jednog dana neki pametni ljudi setiti kako da nagrade hrabre ljude koji su se borili protiv kukavica i protiv onih koji su uvek bili protiv progresa u našoj zemlji.

- Takvih je bilo još s kraja 19. veka, bili su protiv sijalica, okupljali se u kafani Hamburg u Masarikovoj ulici, protiv svakog napretka u Beogradu, Srbiji i takvih ima uvek više nego dovoljno, ali srećom, uvek su bili snažniji, hrabriji, jači, pametniji oni koji su gurali zemlju napred, borili se za zemlju i to uspeli da urade - naglasio je Vučić.