bilo gre'ota da se baci

Aleksej Kišjuhas (43), redovni profesor sociologije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i dugogodišnji kolumnista blokaderskog tabloida "Danas" - koji je postao zvezda interneta ne zbog svojih naučnih radova, kolumni niti podrške blokadama fakulteta i blokaderima - već zbog punog kofera vibratora, japanskih kuglica i sado-mazo opreme!

Sve to je pronađeno u prtljagu ovog blokaderskog profesora i to na granici dok se vraćao - iz Hrvatske!

I ne samo što se vraćao iz lijepe njihove koja je tako galantno i besplatno uručila tabloidu "Danas" svoju "blokadnu kuharicu", upustvo za blokade još u januaru 2025. - koje je Šolakov list objavljivao u nastavcima - već je tamo bio baš ugledni gost na Fakultetu hrvatskih studija.

Tekst o poseti Kišjuhasa na sajtu Sveučilišta u Zagrebu Foto: Printscreen

"Studijski posjet profesora Alekseja Kišjuhasa Fakultetu hrvatskih studija" naslov je članka na sajtu ovog fakulteta, u kom se navodi da je "Kišjuhas s Filozofskog fakulteta u Novom Sadu boravio na Fakultetu hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu u sklopu projekta akademske mobilnosti, od ponedjeljka 20. aprila do srede 22. aprila".

- Poslednjeg dana boravka održao je zanimljivo i vrlo posećeno predavanje studentima preddiplomskog studija sociologije na temu povijesti institucionalizacije sociologije na europskim sveučilištima, koje je potaknulo živu raspravu - piše na portalu Fakultetu hrvatskih studija koji se baš ponovo Kišjuhaosovom posetom.

Bogami, i Kišjuhas je baš bio ponosan pošto je upravo tog 22. aprila, dakle kad se završio "posjet" ovom fakultetu u Zagrebu krenuo put htvatsko-srpske granice.

I tamo pao s gomilom vibratora!

Razičitih oblika, boja i dimenzija. Različitog materijala. Zaplenjene su i japanske kuglice, specifični stimulatori, kao i rofesionalna BDSM oprema za vezivanje, dominaciju i mazohizam.

Prema procenama, vrednost zaplenjene sado-mazo opreme iznosi više hiljada evra. S obzirom na to da roba nije prijavljena nadležnim carinskim organima, postavlja se pitanje da li je profesor Kišjuhas ovu opremu planirao za "ličnu upotrebu" ili je reč o preprodaji na crnom tržištu.

"Ništa od ovoga ne bi bilo sporno da roba nije pokušana da se unese ilegalno, čime je direktno prekršen zakon" navodi izvor Kurira blizak istrazi.

On je u razgovoru s policijom objašnjavao da je to sve "za ličnu upoterbu" i da je "bilo gre'ota da se baci".

Podsećamo, Aleksej Kišjuhas (43) je redovni profesor na Odseku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Takođe je redovni kolumnista tabloida "Danas" od 2006. godine.

Dobitnik je Nagrade za najboljeg mladog istraživača Filozofskog fakulteta u Novom Sadu (2015) i Nagrade „Stanislav Staša Marinković“ za novinarsku hrabrost i posebne domete u istraživačkom i analitičkom novinarstvu (2016).

Svojim dometima sada je dodao i "uhićenje" na granici i titulu švercer... Vibratora.