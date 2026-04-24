Porodica Ratka Mladića i njegov advokat Dragan Ivetić predali su zahtev Mehanizmu za krivične sudove u Hagu za hitno puštanje generala na lečenje u Srbiji zbog izuzetno teškog zdravstvenog stanja, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić.

On ističe da Tribunal nema obavezan rok da odluči po zahtevu, ali da se nada da će to biti što pre jer je, kako kaže, njegov otac na samrti, o čemu su saglasni svi lekari.

Precizirao je da zahtev koji je predat juče sadrži izveštaj srpskih lekara koji su ove sedmice pregledali generala Mladića, lekara UN u pritvorskoj jedinici u Hagu, kao i pravne standarde koji bi trebalo da se primene, kao i primere slučajeva u kojima je to već korišćeno.

- Ovaj zahtev se razlikuje utoliko što je zdravstveno stanje mog oca još gore. Ono je bilo veoma loše i prethodno je, prema pravnim standardima, trebalo da bude pušten. Sada je razlika u tome što su obe strane saglasne da je on na samrti, i UN i domaći lekari - rekao je Darko Mladić za Srnu.

Ako Mehanizam odobri puštanje generala Mladića na lečenje, njegov sin očekuje da bi general vrlo brzo mogao da bude smešten u bolnicu u Srbiju.

On navodi da procedura povratka predviđa da se organizuje specijalni medicinski transport, a država Srbija će da asistira u svakom pogledu u organizaciji povratka.

Ministar pravde Republike Srpske Goran Selak izjavio je da su i Srpska i Srbija spremne da daju garancije u slučaju da se odobri da general Mladić nastavi lečenje u svojoj zemlji.

Hag: Donećemo sudsku odluku na osnovu posebnih okolnosti slučaja i u skladu sa pravnim okvirom

Mehanizam za krivične sudove u Hagu će u slučaju generala Ratka Mladića doneti sudsku odluku na osnovu posebnih okolnosti slučaja i u skladu sa pravnim okvirom, rečeno je za RTRS iz Mehanizma.

- Mehanizam ima dužnost da zaštiti privatnost i poverljivost medicinskih podataka svih osuđenih lica koja služe kazne pod nadzorom Mehanizma. Stoga, Mehanizam nije ovlašćen da raspravlja o zdravstvenom stanju bilo koje osobe pod njegovom nadležnošću, uključujući Ratka Mladića - istakli su u odgovoru.