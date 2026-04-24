Mišljenje srpskih lekara koji su posetili generala Ratka Mladića u zatvoru u Hagu, kao i stav ministra pravde Nenada Vujića, jeste da mu u zatvorskim uslovima nije omogućeno adekvatno lečenje.

Vujić je naglasio za beogradske medije da puštanje Mladića na lečenje u Srbiji nije pitanje politike ni presude, već pitanje života, jer bi mu se u Srbiji obezbedila odgovarajuća medicinska nega, što, kako je naveo, nije moguće u zatvorskoj bolnici u Hagu. On je dodao da ga je u ponedeljak posetio u zatvoru u Hagu i da je tada izgledao veoma loše, kao i da su ga u sobu za posete uveli u krevetu.

Ministar je naveo da je Mladić 10. aprila imao 11. ili 12. moždani udar, te da lekari tokom njegove posete, deset dana nakon tog događaja, nisu mogli da utvrde da li je reč o moždanom udaru ili trombu. Govoreći o garancijama koje je Mehanizmu dala Vlada Srbije, Vujić je rekao da je porodica prvo podnela zahtev za lečenje u Srbiji, nakon čega je država dala najšire garancije, uz spremnost da, ukoliko sud proceni da je potrebno, dostavi i dodatne. On je ocenio i da je jedno od osnovnih ljudskih prava pravo na život, kao i pravo na dostojanstveno lečenje i humane uslove u zatvorima i pritvorima.

- Jedna od osnovnih stvari kada govorimo o ljudskim pravima je pravo na život, i svako ima pravo na život, i svako ima pravo i na dostojno i dostojanstveno i lečenje i uslove u zatvorima, odnosno pritvorima. To je jedan univerzalni i ljudski standard, i ljudski, vi ne možete kaznu pretvarati u osvetu - poručio je ministar.

Vujić je rekao da su od svoje posete Mehanizmu poslali dodatne poruke i mejlove, kako bi ih upozorili da postoje elementi koji ukazuju na kršenje normi prava zagarantovanih UN konvecijom o ljudskim pravima.