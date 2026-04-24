Grupica blokadera danas je zatvorila najprometniju raskrsnicu u centru Novog sada živim zidom, kao i biciklima.

I ovoga puta, blokaderi su se okupili istim povodom u 11.52, u vreme kada se 1. novembra 2024. godine sušila nadstrešnica na Železničkoj stanici u tom gradu, usmrtila direktno 14 osoba, a još dvoje ljudi kasnije je podleglo povredama.

Razvili su i transparent na kom stoji natpis ''Dok pravda ne progovori''! Na snimku se jasno može videti kako ljudi vozilima od njih ne mogu da se kreću, te time direktno narušavaju slobodu kretanja građana.

Izvor: Kurir

Blokaderi su se raštrkali na nekoliko raskrsnica - kod Železničke stanice, kompleksa Banovine, suda, kampusa i na uglu ulica Miše Dimitrijevića i Braće Ribnikar.

Oni su opet blokirali istu raskrsnicu na kojoj je prošle nedelje došlo do nasilnog ponašanja policije prema starijem Novosađaninu Mirku Pavlovu, dok je hteo da prođe pored nekoliko blokadera koji su nezakonito blokirali saobraćaj!

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izvinio se Mirku Pavlovu što je pretrpeo neprijatnost.

- Vama hvala što ste pokazali strpljenje. Za mene je neverovatno da ne bude priveden onaj mladić koji vam je pretio samo zato što ste hteli da pređete ulicu. Ja se nadam i verujem da taj mladić nije imao zlu nameru. Ja vas molim da oprostite i meni i državi, a nama ostaje da se borimo protiv toga. Od mene imate najveće poštovanje, samo vas molim da prihvatite moje izvinjenje - rekao je predsednik gospodinu.

Iako su oni koji blokiraju sopstveni grad do sada govorili ''koliko ih je mnogo'', snimak govori više od reči - da ih je svega šačica.