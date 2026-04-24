Ina Vukić, australijska psihološkinja, novinarka i publicistkinja hrvatskog porekla, objavila je davne 2012. godine na svom sajtu tekst o hrvatskom novinaru Domagoju Margetiću koji je gnusno lažno optužio predsednika Srbije Aleksandra Vučića da je učestvovao u ljudskim safarijima u Sarajevu, a čija promocija knjige je danas održana u Sarajevu. Odlomke teksta pod nazivom "Na temu novinara Domagoja Margetića: Neka bude jedan manje idiot u Hrvatskoj" prenosimo u nastavku:

Kada novinar krene na put uništavanja urođene dobrote koju jedna nacija poseduje, onda moramo obratiti ozbiljnu pažnju na tog novinara. Ne da ga/je poštujemo, već da odgovorimo na njegove/njene javne optužbe na odgovoran način, braneći dobrotu, bez subjektivizma. Ako to ne učinimo, onda put novinara ne doživljava otpor, ne doživljava korekciju, pati od laži koje se predstavljaju kao istina.

Nedavno sam na Jutjubu naišla na snimak hrvatskog istraživačkog novinara Domagoja Margetića koji se pojavljuje na srpskoj televiziji, promovišući svoju novu knjigu.

Svoj nastup na srpskoj televiziji završava nazivajući svih 4,5 miliona Hrvata budalama i idiotima.

Pošto se Margetić nije eksplicitno distancirao od 4,5 miliona Hrvata, sledi da sebe smatra i budalom i idiotom.

U ovom televizijskom nastupu, Margetić kaže sledeće:

"Naša najveća greška je bila razbijanje Jugoslavije“.

"Žao mi je što sam učestvovao u tom razbijanju“.

"Jugoslavija je zaista bila Evropska unija pre nego što je Evropska unija (postojala).“

"Da nije bilo razbijanja Jugoslavije, tog tranzicionog procesa, ovi domaći elitisti se ne bi obogatili.“

"U svojoj najnovijoj knjizi želim da suočim sebe i svoje čitaoce sa nekoliko ključnih prelaznih istina: Prvo, nije bilo domovinskog, odbrambenog rata već dogovorenog rata; Drugo, da nismo stekli nikakvu slobodu, jer nismo slobodni niti znamo šta je sloboda niti znamo kako da razmišljamo o slobodi, a kamoli da živimo slobodno... osim onih koji su na margini i autsajderi; Treće, iluzija o našim velikim herojima koji su se, recimo, borili za našu slobodu, a zapravo su obični plaćenici i ratni profiteri, kriminalci... Rekao sam u Zagrebu na promociji moje knjige koga slavite, slavite jednog Antu Gotovinu kao nacionalnog heroja, on je bandit, čovek koji je pobegao iz bivše Jugoslavije u Legiju stranaca... koji se vratio u Hrvatsku ne zbog ideala već zbog plate, da se bori, da profitira na krvi, na spaljenoj zemlji i ljudima... Hrvatska je zemlja od 4,5 miliona idiota.“

Postoji snažan osećaj da Margetić koristi titulu istraživačkog novinara kako bi prikrio svoj lični bes i ogorčenost (na nešto ili nekoga) i čini se da je u velikoj nevolji da odvoji svoje subjektivno biće od onoga što bi trebalo da bude objektivno obraćanje javnim pitanjima. Nazivanje svih Hrvata idiotima je klasičan simptom ličnog besa i ogorčenosti. S druge strane, on takođe jasno prikazuje grupe koje su nostalgični za komunističkom Jugoslavijom, podstičući nemire.

Margetić kaže televizijskom nastupu da se njegov dokaz o sporazumima o ratu i finansijskoj saradnji između Franje Tuđmana (Hrvatska) i Slobodana Miloševića (Srbija) nalazi u informacijama koje mu je 2007. godine pružila Borka Vučić (umrla 2009). Borka Vučić je bila pouzdani saveznik Miloševića tokom njegove decenijske vladavine u Srbiji 1990-ih. Ona je u to vreme vodila srpsku banku na Kipru i navodno je pomogla zemlji da izbegne sankcije UN koje su joj nametnute kako bi se kaznio Milošević prvenstveno zbog njegovih postupaka u Bosni i Hrvatskoj. Nakon Miloševićeve smrti 2006. godine (u zatvoru MKTJ u Hagu), Borka Vučić je ostala visoki funkcioner u svojoj Socijalističkoj partiji. Kratko je bila predsednica parlamenta 2007. godine. Margetić pominje da je Srbija imala akcije u hrvatskim bankama, Zagrebačkoj banci.

S obzirom na političke nemire u bivšoj Jugoslaviji, vojnu agresiju Srba na Hrvatsku, moglo bi se očekivati da sve što bi Borka Vučić predstavila Margetiću mora proći profesionalnu, nezavisnu proveru i procenu uz najveće forenzičke detalje (činjenične i političke). Nekako sumnjam da je Margetić stavio informacije koje tvrdi da je dobio pod takvu proveru – kao što bi novinari trebalo.

On daje opšte izjave da balkanskim zemljama, uključujući Hrvatsku, vlada albanska narko-mafija, da se novac od droge pere, navodi u tekstu Vukić.

Ona dodaje da "Margetić ima lični dosije krivičnih osuda koji nije beznačajan" – osuda za korporativni kriminal (2002). Takođe ga je osudio MKTBJ u Hagu za nepoštovanje suda – otkrivanje imena zaštićenog svedoka (lično, ne smatram da ova presuda ukazuje na kriminalni um, jer ljudi imaju pravo da znaju identitet svedoka ako takav svedok svedoči o državnim ili vladinim poslovima); navodno je uklonjen iz nedeljnika „Hrvatsko slovo“ navodno zbog manipulacije troškovima lista.

Istraživački novinari duboko i široko istražuju teme o kojima izveštavaju. Često otkrivaju korupciju i organizovani kriminal, što dovodi do policijskog, krivičnog gonjenja ili javnih istraga. Ponekad će istraživački novinar ponuditi svoja mišljenja o otkrivenim stvarima, ali kada je u pitanju Margetić, čini se da ne pravi razliku između činjenica i svog ličnog mišljenja. Čini se da ide dalje i formuliše svoja mišljenja (na osnovu nekih otkrića koja je napravio, a koja mogu, ali i ne moraju biti tako crno-bela kao što ih on prikazuje) u linč cele nacije samo zato što su neki pojedinci možda počinili krivično delo.

- Dok usmerava svoje otrovne strelice na Hrvatski rat za nezavisnost, na hrvatskog generala Antu Gotovinu, pa samim tim i na ratne veterane, na hrvatske vlade ili pojedince u njima, na slobodu koja po njemu ne postoji, on sebi slobodno i javno skače u usta izjavljujući da u Hrvatskoj nema slobode. U Hrvatskoj postoje najmanje dve slobode: sloboda da se govori gluposti kao što to čini Margetić i sloboda da se iseliš iz Hrvatske i živiš negde drugde ako te neka druga zemlja prihvati. Margetić koristi prvu, a ako se opredeli za drugi oblik slobode, onda će u Hrvatskoj biti jedan manje – kako sam kaže – idiot - navodi Ina Vukić.

Podsetimo, Margetić je optužio Bakira Izetbegovića da je naručio ubistvo Nedžada Ugljena, pomoćnika direktora AID-a, i rekao je da je on prva žrtva istrage o tzv. "sarajevskom safariju".

Nakon promocije Margetiću je prišao Edin Subašić, bivši obaveštajac OS BiH, koji je decenijama istraživao takozvani "Sarajevo safari" i javno je rekao da predsednik Vučić nije učestvovao u tome, te se hrvatski novinar sukobio sa njim.