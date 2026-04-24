Predsednik Vlade Srbije i veliki stručnjak iz oblasti endokrinologije prof. dr Đuro Macut apelovao je danas na Mehanizam u Hagu da general Ratko Mladić bude pušten iz zatvora u tom gradu i nastavi lečenje u Srbiji i istakao da je Mladić životno ugrožen, kao i da njegov slučaj ima humanitarni aspekt i prevazilazi sudske i pravne okvire.

- Mi apelujemo da se general Mladić vrati u zemlju, da ovde nastavi život i da se briga o njemu nastavi pod kontrolom lekara u našoj zemlji. Ovo je jedan humanitarni aspekt borbe za život i izlazi izvan okvira samog Tribunala i suđenja. Mi dajemo sve garancije za boravak generala Mladića u Srbiji - rekao je Macut na konferenciji za novinare posle sastanka se sa predsednikom Vlade Republike Srpske Savom Minićem, kojem su prisustvovali i ministar pravde Republike Srbije i Republike Srpske.

Macut je rekao da će ministar pravde Nenad Vujić 12. juna učestvovati na redovnom zasedanju Saveta bezbednost Ujedinjenih nacija, kada će biti predstavljen šestomesečni izveštaj o Međunarodnom tribunalu u Hagu, i da će pojasniti humanitarni aspekt Mladićevog slučaja.

- Nadamo se da ćemo do tada imati već odgovor na ovo pitanje. General Mladić je sa ozbiljnim zdravstvenim problemima i definitivno životno ugrožen, mi se borimo za jednu ljudsku pravdu i ovo već ulazi u osnove ljudskih prava - rekao je Macut.

Ministar Vujić je istakao da je Srbija dala sve potrebne garancije kako bi se omogućilo prevremeno puštanje Mladića iz zatvora iz humanitarnih razloga, u skladu sa standardima Ujedinjenih nacija.

Dodao je da će se Srbija, ukoliko odgovor o njegovom puštanju ne bude pozitivan ili ne stigne u najkraćem roku, obratiti i Komitetu za ljudska prava UN, kao i Komitetu za sprečavanje torture i nehumanog postupanja Ujedinjenih nacija.

- Pravila UN o izdržavanju zatvorskih kazni, tzv. Mendela pravila, govore o tome da ukoliko lica koja su u zatvoru nemaju adekvatan medicinski tretman, kao što je ovde slučaj, to predstavlja osvetu, a ne kaznu, i da se radi o nečovečnom postupanju prema zatvorenicima i pritvorenicima - rekao je Vujić.