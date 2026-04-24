Hrvatski novinar Domagoj Margetić danas je na Sajmu knjiga u Sarajevu promovisao knjigu "Plati i pucaj - Tajne sarajevskih ljudskih safarija", koja nema nikakve veze sa istraživačkim novinarstvom već predstavlja očigledan politički pamflet sa unapred definisanim ciljem - delegitimizaciju institucije predsednika.

Margetić je tom prilikom optužio Bakira Izetbegovića, predsednika SDA, da je navodno naručio ubistvo Nedžada Ugljena, nekadašnjeg pomoćnika direktora Agencije za istraživanje i dokumentaciju, tvrdeći da je Ugljen prva žrtva istrage o takozvanom "sarajevskom safariju".

Situacija je dodatno eskalirala kada je došlo do oštre rasprave, gotovo i fizičkog sukoba, između Margetića i Edina Subašića, bivšeg obaveštajca Oružanih snaga BiH, koji se godinama bavi istraživanjem ove teme i javno iznosi tvrdnje da predsednik Srbije Aleksandar Vučić nema veze sa pomenutom aferom.

O ovim temama govorili su gosti emisije "Usijanje" na Kurir televiziji: Tomo Kovač, general policije i ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, Aleksandar Gajović, novinar i publicista i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

Kovač: "Manipulacija poluistinama sa plaćeničkim ciljevima"

Tomo Kovač, kao neko ko je bio upućen u dešavanja devedesetih godina i kao ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske, prokomentarisao je navode iznete na promociji knjige u Sarajevu:

- Ja sam rođeni Sarajlija, bio sam u Sarajevu pre rata inspektor Državne bezbednosti, bio sam šef policije i komandant jedinica pre rata, a u ratu sam bio ratni ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske. Ovo što govori Margetić je manipulacija poluistinama i ima neke svoje lične ili treće, plaćeničke ciljeve. Ali, da kažemo istinu – istina je da su napravili jednu grupu od 30 do 40 ljudi, veoma obučenih, na čijem čelu je bio Ugljen koga su ubili. Tu je bilo i Srba koji su radili za njih. Njihove prve akcije bile su kada su se građani okupili ispred Skupštine, želeći mir. Kada su počeli sukobi, oni su snajperisali građane - kaže Kovač i dodaje:

- Oni su, da bi zataškali ubistva civila, momaka i devojaka, sve što se dešavalo u Sarajevu, želeli da spreče bilo kakav normalan odnos između Srba, Muslimana i Hrvata, i podsticali procese što veće mržnje.

"Plasiranje laži"

I Aleksandar Gajović, dugogodišnji novinar, prokomentarisao je rad Domagoja Margetića:

- Što se tiče Domagoja Margetića, on se predstavlja kao istraživački novinar, ali to što on radi nije istraživanje već plasiranje laži kako bi uznemirio određeni deo javnosti, ovoga puta u Bosni i Srbiji. Međutim, događaji koji su se odigrali na Sajmu knjiga u Sarajevu moraju da nas podsete na još dve stvari koje su se desile pre toga. Pre dve nedelje u Zagrebu je grupa ljudi uzvikivala "Za dom spremni", što nije izazvalo reakcije ni u Hrvatskoj ni u Evropskoj uniji. Takođe, pre dva dana oskrnavljene su i gađane vrednosti pravoslavne crkve. Da li je to slučajno? Nisam siguran da jeste. Ovo deluje organizovano. Ovo je klasičan udar na Srbiju, na predsednika i na vlast.

"Pokušaj eliminacije Srba"

Dragoljub Kojčić ističe da, kao što na nivou Evropske unije i dalje postoje političke snage nezadovoljne ishodom Drugog svetskog rata, tako i na Balkanu postoje oni koji smatraju da nisu ostvarili svoje ratne ciljeve.

- Alija Izetbegović i Franjo Tuđman su govorili da, ako je potreban rat, idemo u rat – oni nisu želeli mir. I jedni i drugi su koristili kriminalno podzemlje. Pa ko je prvi ispalio snajper? Prvi snajper je ispaljen na Nedeljka Gardića, Srbina - navodi Kojčić i dodaje:

- Pre godinu dana Plenković nije mogao da formira parlamentarnu većinu, pa mu je podršku dao Domovinski pokret, uz uslov da ne bude nijednog Srbina. To nije šovinizam, to je anticivilizacijski pristup. Evropa na to apsolutno ne reaguje. Srbi su svedeni na oko pet odsto, pa su sada nezadovoljni i sa 3,5 odsto, i pokušavaju da ih dodatno eliminišu iz Hrvatske, ako mogu.

