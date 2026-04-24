Srpska napredna stranka prijavila je policiji i nadležnim organima veliki broj javnih skupova i okupljanja za poslednju nedelju juna, ekskluzivno saznaje "Blic".

Prema navodima Blica, SNS je na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu prijavili više okupljanja u periodu od 26. do 28. juna, a na tim skupovima će, između ostalog, govoriti i predsednik države Aleksandar Vučić.

Moguće je da ovi datumi mitinga korespondiraju sa mogućim datumom izbora, odnosno da bi skupovi mogli da budu održani u finišu eventualne izborne kampanje, dok bi sami izbori mogli da budu organizovani prve ili druge nedelje jula.

- Vrh Srpske napredne stranke ozbiljno je pristupio planiranju ovih mitinga. Očekuju se veliki govori, velika javna okupljanja, veliki broj simpatizera i podrške, kao i obraćanje Vučića oko Vidovdana. Jedan od mogućih scenarija jeste da ovo znači da ćemo ovog leta izaći na izbore, kao što je predsednik države već najavio da nas ove godine najverovatnije čekaju prevremeni parlamentarni izbori, kako bi izašao u susret zahtevima opozicije i studentskih protesta da se proveri volja naroda. Po svim istraživanjima baza SNS-a je veoma stabilna, što su pokazali i izbori u deset gradova na lokalu pre samo nekoliko nedelja - kaže za "Blic" izvor blizak vrhu Srpske napredne stranke.

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić pročitao je rezultate lokalnih izbora održanih 29. marta u 10 opština i poručio da je lista vladajuće koalicije pobedila u svim opštinama.