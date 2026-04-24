Nekolicina blokadera okupila se tokom večeri u Zemunu, gde su blokirali saobraćajnicu i ometali normalno odvijanje saobraćaja.

Kako se zaključuje po snimku, okupljeni blokaderi stoje na pešačkom prelazu, zvižde, trube i nose transparente, pokušavajući da skrenu pažnju na sebe.

Protest blokadera u Zemunu Izvor: Kurir

Ipak, čini se da poruke koje se svode na blokade i divljačko ponašanje, bez ikakve jasne perspektive i plana, više ne nailaze na odjek u javnosti, budući da su slične akcije već viđene mnogo puta.

Prema snimku, na skupu u Zemunu bilo je prisutno svega dvadesetak učesnika.