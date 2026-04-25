Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oglasio se povodom sinoćnjeg nasilja blokadera u Zemunu, oštro osuđujući napade na aktiviste SNS.

On je na svom Instagram nalogu podelio snimak incidenta, uz poruku da nasilje predstavlja posledicu nedostatka politike i programa.

- Kada nemate politiku, program ni kvalitetne ljude onda vrlo lako spadnete na najniže grane i postanete nasilnik - naveo je Vučević.

Prema njegovim rečima, u Zemunu je viđen pokušaj progona članova SNS samo zato što su razgovarali sa građanima.

- Večeras smo u Zemunu videli pokušaj blokaderskog progona hrabrih ljudi iz Srpske napredne stranke samo zbog toga što su se, zamislite, drznuli da postave štandove i razgovaraju sa svojim komšijama - istakao je on.

Vučević je dodao da su uvrede, pretnje i fizički napadi još jedan dokaz namere da se nasiljem zastraši većinska Srbija, ali da su teže posledice sprečene zahvaljujući reakciji aktivista i policije.

- Nikada nas nećete uplašiti, nećemo se povlačiti pred vama, mi branimo suverenu i patriotsku Srbiju - poručio je Vučević.