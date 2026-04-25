"POKUŠAJ BLOKADERSKOG PROGONA HRABRIH LJUDI!" Vučević se oglasio zbog nasilja u Zemunu: Nikada nas nećete uplašiti, mi branimo suverenu i patriotsku Srbiju!
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike Miloš Vučević oglasio se povodom sinoćnjeg nasilja blokadera u Zemunu, oštro osuđujući napade na aktiviste SNS.
On je na svom Instagram nalogu podelio snimak incidenta, uz poruku da nasilje predstavlja posledicu nedostatka politike i programa.
- Kada nemate politiku, program ni kvalitetne ljude onda vrlo lako spadnete na najniže grane i postanete nasilnik - naveo je Vučević.
Prema njegovim rečima, u Zemunu je viđen pokušaj progona članova SNS samo zato što su razgovarali sa građanima.
- Večeras smo u Zemunu videli pokušaj blokaderskog progona hrabrih ljudi iz Srpske napredne stranke samo zbog toga što su se, zamislite, drznuli da postave štandove i razgovaraju sa svojim komšijama - istakao je on.
Vučević je dodao da su uvrede, pretnje i fizički napadi još jedan dokaz namere da se nasiljem zastraši većinska Srbija, ali da su teže posledice sprečene zahvaljujući reakciji aktivista i policije.
- Nikada nas nećete uplašiti, nećemo se povlačiti pred vama, mi branimo suverenu i patriotsku Srbiju - poručio je Vučević.
