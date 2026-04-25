Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kazao je da je Vladana Đokića gradila Evropa i ceo Zapad, da je reč o starijem čoveku, odgovarajući na pitanje da li se plaši duela sa njim.

- Na njegovoj strani su regionalna, evropska, svetska mašinerija. Na mojoj strani su, da se našalim, mladost i perspektivnost. Svakako će biti teško i izuzetno zahtevno. Šalu na stranu, ko god bude sa naše strane moraće da se bori - rekao je Vučić.

Čini mi se da je on najbolje govorio o sebi u prethodnom periodu, svime onime što je radio protiv univerziteta, dodao je on.

- Biće to zahtevna borba. Ljudi će imati da biraju između Đokića, i da li ću sa druge strane biti ja, ili neka nestranačka, stranačka ličnost. Đokić je trenutno jedini koji ima nedvosmislenu podršku Evropske unije i drugih faktora - kazao je predsednik.

Kaže da ako se on bude kandidovao, tražiće podršku od naroda za sve što je urađeno i sve ono što tek treba da bude urađeno.