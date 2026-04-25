Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je danas iz Pariza, gde učestvuje na Međunarodnoj konferenciji o globalnoj politici (World Policy Conference - WPC) u Šantiliju, blokadersko nasilje u Zemunu.

Govoreći o incidentima, Vučić je rekao da je reč o, kako je naveo, pokušajima koji su postali deo svakodnevne rutine u kojoj neko misli da ima pravo da ugrožava prostor i život drugih ljudi.

- To vreme je prošlo, davno prošlo, i kao što ste mogli da vidite, nisu uspeli nikoga da maltretiraju, naprotiv. Gotovo je sa tim. Samo se nadam da će dobro razumeti da je to vreme za nama i da demokratske forme i procedure, rekao bih i osnovne demokratske vrednosti, moraju da se poštuju - istakao je predsednik.

On je pozvao sve strane na smirivanje tenzija i međusobno uvažavanje.

- I ja pozivam sve da to poštuju, i one koji su za "studenti pobeđuju", i one koji su za to da Srbija pobeđuje. Samo da budu mirni i pokažu respekt jedni prema drugima - naglasio je Vučić.