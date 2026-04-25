Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je danas o predstojećim mitinzima Srpske napredne stranke u Beogradu i Novom Sadu, koji su najavljeni za period od 26. do 28. juna, ali i o mogućnosti raspisivanja izbora.

Na pitanje da li ovi skupovi znače da se Srbija približava izborima, Vučić je naglasio da je odluka o tome isključivo u njegovoj nadležnosti.

- Organizovali smo i tek ćemo da organizujemo. Kako sam čuo od Darka Glišića, prijavio je skup, sve oko Vidovdana, onako kako se to radi, po zakonu. Za nas je postalo čudno kada se stvari rade po zakonu, navikli smo da kako ko hoće dođe i zauzima ulice, ali mi radimo po zakonu. Biće to vreme važnih i velikih odluka - rekao je Vučić.

Ipak, predsednik nije želeo da otkrije kada bi izbori mogli da budu održani.

Podsetimo, Srpska napredna stranka prijavila je nadležnim organima veliki broj javnih skupova za poslednju nedelju juna, na više lokacija u Beogradu i Novom Sadu.