Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da Kina ima "oko tigra", da su motivisani i da su spremni da "preuzmu" svet.

- Kakva je situacija sa digitalnom lenjosti tokom radnog vremena u Evropi, a kakva je u Kini? Mi možemo da laskamo sebi i lažemo sebe, ali raditi četiri sata dnevno, u poređenju sa 10 sati dnevno, ne možete postići iste ciljeve. I to se neće promeniti. Postali smo zavisni od društvenih mreža, donose se političke odluke samo kako bi laskali javnosti i društvenim mrežama - rekao je predsednik tokom Međunarodne konferencije o globalnoj politici (World Policy Conference - WPC) u Francuskoj.

On je takođe istakao da su glavni problemi demografija, zatim nove tehnologije, bezbednost, i da Evropa kaska po svim tim pitanjima.

- Slušao sam pažljivo sve paneliste, i naučio sam mnogo. Moram samo da kažem da vidim stvari malo drugačije nego oni. Pre svega, mislim da mi kao Evropljani gubimo mnogo važnih bitaka, i uvek mislimo da smo najpametniji, da je ovo najlepši deo sveta, u šta ja verujem, ali uvek podcenjujemo druge. Ne razumemo da kaskamo za drugima, i verujemo da je sve što je važno ustvari samo na evropskom tlu, a to nije tačno. Ne samo da kaskamo za SAD, po pitanjima AI i robotike, već i kaskamo za Kinom. Taj zaostatak se produbljava - rekao je predsednik i dodao:

- Da li smo spremni da to priznamo, to je drugo pitanje. Možemo da živimo u svojim mehurima, ali ja mislim da je to velika greška. Mnogi od nas mogu da dobiju aplauze za lepe govore, ali moje pitanje za vas, pošto ste mnogo pametniji i iskusniji nego ja, šta smo promenili u svojim društvima, i šta smo uradili da promenimo stanje stvari u poslednjih 20 godina. I šta ćemo uraditi u narednih 20 godina. Mi smo u Evropi, bićemo u Evropi, imamo zajedničku sudbinu sa vama, ali ja nisam optimističan u pogledu budućnosti koju gradimo - kazao je on.

Foto: screenshot pink tv

Vučić se ove teme dotakao i u kasnijem obraćanju srpskim medijima.

- Srbija je u Evropi, i nikada to neće biti drugačije, nismo sa Marsa, niti ćemo skoro tamo otići. To nije samo geografska, već i politička i geostrateška odrednica u krajnjem smislu. Ja ne vidim kako u budućnosti da Evropa prati Kinu i Ameriku. Ja mislim da su potrebne stvarno jače strateške odluke. Mi smo tu samo mali deo Evrope, tu je i Moldavija, Ukrajina, dakle, kada o svemu tome govorim, mi zaostajemo, da ne ispadne da kritikujem nekog drugog. Mi zaostajemo u AI, u robotici, automobilskoj industriji sve više u odnosu na Kineze - rekao je predsednik.

Dodaje da u Srbiji, kao i u Evropi, svi razmišljaju o odmorima i bolovanjima, a da toga nema u zemljama koje se bore za prosperitet, poput Kine.

- To je bio jedan od najvažnijih delova mog razgovora, pošto kod njih ima jedan antikineski odnos. Tu mislim na sve azijske zemlje koje napreduju, i na Vijetnam, i na Japan, Koreju. Imaju ljudi tigrovo oko, i rade, rade, rade. Mi smo kao Zapadno rimsko carstvo, gde uživamo u superiornosti sopstvenoj, a ne vidimo šta se dešava oko nas. Kao i kada gledate naše političke protivnike, oni nikada nisu upoznali nikoga ko je protiv njim, ko drugačije misli. Neće da razgovara, da vidi. Tako i mi, zapušimo oči i uši, i ne vidimo šta se dešava u Aziji i Africi - naglasio je on.