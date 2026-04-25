Odbornik Skupštine Grada Niša Miloš Gocić najoštrije je osudio dešavanja na Građevinsko-arhitektonskom fakultetu (GAF) tokom "Dana otvorenih vrata" i tom prilikom ocenio da je, umesto promocije znanja, na delu bila sramna politička indoktrinacija budućih studenata.

- Skandalozno je da se na državnom fakultetu, gde maturanti dolaze puni nade da se upoznaju sa naukom i studijskim programima, dekan, šefovi katedri i pojedini profesori bave političkom promocijom. Umesto motivacije za učenje, deci je serviran blokaderski slogan 'Pumpaj' i opasne ideje o rušenju ustavnog poretka - izjavio je Gocić.

Gocić ističe da je nedopustivo da se državni resursi i akademski autoriteti koriste za promovisanje antisrpske politike i srbofobije.

- Postavlja se logično pitanje: da li mi decu šaljemo na fakultete da postanu stručnjaci ili da ih profesori zloupotrebljavaju radi ostvarivanja ličnih političkih interesa? Da li je to obrazovni sistem kakav želimo našoj deci - onaj koji ih uči nečasnim i protivzakonitim stvarima umesto pravim vrednostima? - zaključio je Gocić, apelujući na nadležne institucije da ispitaju ovaj slučaj.