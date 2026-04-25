Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković oštro je odgovorio predsedniku stranke Srce Zdravku Ponošu povodom njegove izjave da je "slučaj Banjska pečat Vučičeve kosovske politike".

- Ostaće večni pečat sramote na Zdravku Ponošu da ne sme da napadne Kurtija i da mu za teror nad Srbima na KiM nije kriv Kurti nego Aleksandar Vučić! Koliko Ponoš mora da bude bezdušan da tragediju srpskih porodica koristi za jeftine političke poene. Uz Ponoša, Kurtiju drugi lobista ne treba - naveo je Petković na Iksu.

Ponoš je, podsetimo, na Iksu napisao sledeće:

- Banjska kao pečat Vučićeve kosovske politike. Trojica ubijena, dvojica osuđena na doživotnu robiju, jedan na 30 godina, porodice unesrećene. Incident iskorišćen za legitimizaciju prisustva specijalaca na Severu. Dan po izricanju presude, nadležna institucija ni reči o tome. On nije ništa potpisao. Priča viceve o izborima - naveo je Ponoš.

Ne propustitePolitikaJOŠ JEDAN JE U NIZU DOKAZA STVARNIH NAMERA KURTIJEVOG REŽIMA Vučević o presudi uhapšenim Srbima za slučaj Banjska: Progonu nema kraja
Miloš Vučević
SRBI NA KIMIZREČENE PRESUDE ZA BANJSKU! Toliću i Spasojeviću doživotna, Maksimoviću 30 godina zatvora
PolitikaUDARAJU NAROD PO DŽEPU DA BI SE DOČEPALI FOTELJA! Ponošev poslanik bi da EU Srbiji UKINE PARE "Samo da Vučića ne bude!" - POMENUO I METAK (VIDEO)
PolitikaOD MAĐARSKE DO BERLINA! Dok sanjaju tuđi scenario, blokaderi trče po pomoć kod stranaca: "Sela u svojoj zemlji ne obilaze, TO JE TERITORIJA KOJU PREZIRU"
Stranka slobode i pravde