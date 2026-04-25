"NAJBOLJE BI BILO DA USKORO ISPODCENZUSNI OSTANE RUŽNA SRPSKA USPOMENA" Vučević žestoko odgovorio Đilasu: Primer kako ne treba upravljati Beogradom!
Predsednik Srpske napredne stranke i savetnik predsednika Republike za regionalna pitanja Miloš Vučević oštro je odgovorio opozicionom lideru Stranke slobode i pravde Draganu Đilasu na prozivke o neophodnosti provere bezbednosti svega što je SNS gradio.
- Nadamo se samo da ti stručnjaci neće biti sa Mauricijusa i da im ključna veština nije prodavanje televizijskih sekundi 'mašinskom mozgu'. Bilo bi dobro da u timu stručnjaka nema ni eksperta po pitanju morovićkih koka nosilja ili vatrenih pobornika uvođenja sankcija Rusiji. A najbolje bi bilo da uskoro ispodcenzusni Đilas ostane samo ružna srpska uspomena i primer kako ne treba upravljati Beogradom - naveo je Vučević na Iksu.
Đilas je naveo da je neophodno formiranje stručnjaka da se proveri bezbednost svega što je SNS gradio.
