Predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je optužbe na račun vlasti u Srbiji tvrdeći da je to glavni izvor nestabilnosti kako u Srbiji, tako i u regionu.

- Govorio je o našim raketama. Znači ta raketa je poruka susedima, a pancerhaubice, kajove i drugo oružje nije? Nije poruka suseda stvaranje vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom. Znate, mog su dedu ti koji su ga odveli u smrt, njih trojica su odveli njih 19. Mislili su da ih vode negde onako. Šta hoćete, da se ne branimo. A što se tiče inače njegovih glupih poruka, Picula govori često, ali malo i glupo. Oni misle da treba da im se dodvoravamo, ne bi li oni promenili svoj jezik o Srbiji. Znate li koliko me briga šta će reći picula u Evropskom parlamentu - rekao je on.

Vučić ističe da se na primeru Picule vidi potvrda onoga što je govorio danas, da misle da su moralno superiorni nad svima.