Slušaj vest

Grupa antisrpskih blokadera koja je danas divljala ispred Fakulteta srpskih studija u Nišu još jednom je ogolila pravo lice svoje politike, politiku nasilja, mržnje i netrpeljivosti prema svakome ko ne misli kao oni.

Pod maskom navodnog protesta, sveli su se na primitivno zviždanje, vređanje i otvoreno ugrožavanje javnog reda i mira, dok su se u isto vreme mogle čuti i monstruozne pretnje smrću upućene političkim neistomišljenicima.

Posebno se izdvojio jedan muškarac koji je izneo bujicu uvreda i brutalnih pretnji na račun pripadnika Srpske napredne stranke, ali je ubrzo identifikovan i priveden.