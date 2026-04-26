Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oštro je osudio oružani napad na američkog predsednika Donalda Trampa i članove njegove porodice, poručivši da je vest o pucnjavi primio sa velikom zabrinutošću, ali i olakšanjem, jer su Tramp, prisutne zvanice i novinari nepovređeni.

- Najsnažnije osuđujem oružani napad na predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa i njegovu porodicu - objavio je upravo na svom Iks nalogu Aleksandar Vučić.

Kako je dalje napisao Aleksandar Vučić, vest o pucnjavi primio je sa velikom zabrinutošću ali i olakšanjem, jer su predsednik Donald Tramp i druge visoke zvanice i prisutni novinari nepovređeni.

- Političko nasilje predstavlja kukavičluk u najgorem obliku, koji razara svaku državu i dovodi do još dubljih podela. Posebno zabrinjava činjenica da su ovom incidentu već prethodila dva napada na Trampa, što mora da bude ozbiljno shvaćeno kao jasno upozorenje, jer se otvara pitanje kakvu poruku ovakvi činovi šalju - napisao je Tramp na društvenoj mreži X.

Kako je dodao, svet se već suočava sa previše nasilja i zato Srbija snažno osuđuje svaki njegov oblik, zalažući se za dijalog kao temelj svake istinske demokratije i jedini održiv put ka rešavanju nesuglasica.