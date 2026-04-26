Usred Zagreba pukla je politička bomba! Prezentacija mape BiH na kojoj je ucrtana zasebna hrvatska federalna jedinica podigla je region na noge i izazvala lavinu besnih reakcija iz Sarajeva.

Konferencija na temu "BiH: neuspešna država i neophodnost trećeg hrvatskog entiteta" održana je juče u Zagrebu u hotelu "Dubrovnik, u okviru dvodnevne konferencije TradFest , međunarodnom okupljanju konzervativnih lidera - u organizaciji ultrakonzervativne fondacije Vigilare i Ordo Iuris Hrvatske, uz podršku američkog tink-tenka Heritage Foundation, bliskog Donaldu Trampu.

Među govornicima skupa bio je kardinal Vinko Puljić, vrhbosanski nadbiskup u penziji, koji je ranije bio protiv ideje preuređenja BiH, ali juče rekao da smatra kako je neophodno tražiti "put mogućeg zbog nefunkcionalnosti sistema", ali i činjenice da Hrvati kao konstitutivan narod u BiH nemaju stvarnu političku ravnopravnost.

- Ne mogu da pristanem na nepravdu, ali moramo tražiti rešenje za opstanak i ravnopravnost - rekao je Puljić, priznajući pritom da pitanje političkog uređenja treba rešavati na političkom, a ne crkvenom nivou.

Najviše reakcija izazvala je prezentacija Ivana Pepića, docenta Univerziteta odbrane i bezbednosti "Dr. Franjo Tuđman", koji je predstavio kartu teritorijalne podele BiH na tri nrepublike, odnosno četiri jedinice:

Mapa nove BiH sa 'Croat Republic' - označena crvenom bojom Foto: Printscreen TradFest

* Republiku Srpsku,

* "hrvatsku republiku",

* "bošnjačko-muslimansku republiku" i

* Brčko distrikt.

Na njoj je crvenom bojom označena "Croat Republic" koja obuhvata zapadnu Hercegovinu i prostor oko Mostara, te odvojene enklave u srednjoj Bosni i Posavini.

- Ovakav model sa tri federalne jedinice mogao bi da osigura ravnopravnost konstitutivnih naroda, kao što je to sada slučaj u Belgiji - istakao je Pepić.

"Zamislimo da se u Nemačkoj...'"

Na priču oko "neuspešne BiH" reagovao je poslanik bošnjačke nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Armin Hodžić. TradFest je opisao kao "skup margine političkog spektra", a okupljene optužio za "uvođenje političkog narativa Milorada Dodika u Hrvatsku".

- Zamislimo da se u Nemačkoj organizuje konferencija koja nosi naziv "Neuspešna Francuska i njena teritorijalna reorganizacija". To bi bilo nezamislivo - rekao je Hodžić.

Armin Hodžić Foto: Printscreen Ins, Printscreen Instagram



Međutim, organizatori festivala ne vide nikakav problem u crtanju nove mape BiH.

- Treći entitet bi bio dobro rešenje ne samo za Hrvate, nego i za celu BiH - rekao je Vice Batarelo, jedan od organizatora festivala.

- Ovo nije razgovor o razbijanju BiH, nego o njenom opstanku, ali uz ravnopravnost naroda - smatra poslanik u hrvatskom Saboru Nino Raspudić.

"Zamislimo da se u Beogradu...'"

Poznati sarajevski novinar Senad Hadžifejzović reagovao je slično kao poslanik Hodžić, samo što je Hadžifejzović pozvao sve da zamisle da se ovakva "budalaština" pisala u Beogradu ili Sarajevu:

Senad Hadžifejzović Foto: Printscreen You Tube

- Da se tamo (u Beogradu) reklo "Hrvatska je propala država i imperativ je drugi srpski entitet u njoj. Memorandum o drugom srpskom entitetu znači reorganizaciju Hrvatske u dvije federalne jedinice: Republika Srpska Krajina i Republika Hrvatska". Zamislite i budalaštinu više: "Republika Dalmacija, Republika Slavonija, a i ono Zagorje ima neke svoje specifičnosti..." - rekao je Hadžifejzović.