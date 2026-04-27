Šef Ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta oštro je reagovao na stav blokadera da je opozicija ukaljana, ali se takođe dotakao i teme litijuma. On je tokom svog gostovanja na blokaderskoj N1 obrazložio svoj stav po tom pitanju.

- Ako neko misli da je to loše i da smo ukaljani, kako mnogi kvalifikuju opoziciju, poručujem im nešto, nek nastave da piju svoje esprese u Strahinjića bana sa cimetom i nek sude tako sa telefona i ovako kad dođu u studio, kao ovaj što je bio kod vas, zaboravio sam mu ime... - rekao je Aleksandar Ćuta Jovanović.

U daljem gostovanju, govorio je i o litijumu.

- Naravno, Srbija jeste u Evropi, ti odnosi sa EU još uvek nisu definisani i onaj ko bude vodio ovu zemlju, imaće mnoga otvorena pitanja kada je u pitanju ulazak u Evropsku uniju. Na primer, pitanje litijuma... Vi znate da Evropska unija kao svoj glavni strateški energetski projekat postavila pitanje iskopavanja litijuma. Ta pitanja nas čekaju, ali ako se sad otvaraju ta pitanja, jedino pitanje je da li smo mi protiv ovog režima, ili ne - rekao je Ćuta.

On je jedan od najvećih protivnika iskopavanja litijuma u Srbiji, ali po svemu sudeći, ne bi iznenadila činjenica da menja mišljenje povodom toga.

- Da krenemo od kandidata za studentsku listu. Ko su ti ljudi? Ko smo zapravo to "mi"? Ko u tome učestvuje, kako se oni zovu, kakav je program politike i da se izađe na crtu? Dosta je bilo ovog skrivanja i neke mimikrije. Ne želimo zato što će Vučić i njegovi "Informeri" i njegovi mediji da nas razapinju, jok nego će da nas češljaju. I da mi prestanemo da kukamo na Vučića, da se mi počnemo baviti sami sobom, ako smo zaista sposobni, ako zaista želimo da ga rušimo to se ne radi podelama - rekao je Ćuta.

Dodao je da studenti, kao i sve političke stranke i organizacije u Srbiji nisu operisane od podela.

- Ja nisam video da se bilo ko priprema za izbore ozbiljno. Meni to liči na jednu dezorganizovanu grupu, u poređenju sa Vučićem i ja ne vidim kako će on da padne - poručio je Ćuta.