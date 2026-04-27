Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je juče o aktuelnim političkim prilikama, izborima i društvenim podelama, ističući da su mu svi građani jednaki i da je cilj razvoj Srbije i pobeda države, a ne pojedinih grupa. Opozicija očigledno ne deli njegovo mišljenje i to pokazuje svojim delima, o samoj opoziciji ali i o političkoj situaciji u Srbiji, za "Redakciju" su govorili Marko Matić, Centar za odgovorne medije i Marko Lakić, novinar i urednik digitalnog izdanja "Politike".

- Mi smo ušli u jednu specifičnu vrstu predizborne kampanje koja je referendumskog tipa, ovo što ćemo imati za nekoliko meseci nisu izbori već je referendum, referendum u kom se odlučuje ko je za i ko je protiv nečega. Pitanje će biti ko je za i ko je protiv predsednika Vučića. Opozicija se trenutno svađa i to ide u smeru borbe za dominaciju - objasnio je Matić i dodao:

- Predsednik je sam rekao da moramo biti jedinstveni ali to ne podrazumeva jednoumlje u našem društvu, opozicija itekako treba da ima više programskih kolona. Neću da pričam o ideološkim, to su prevaziđene stvari, ne verujem da bilo ko od njih ima ideologiju ali možemo pričati o programskim. Neki su malo više desno a drugi malo više levo. Mi imamo političku krizu već duže vreme i stvorena je referendumska atmosfera - rekao je Matić.

"Građanima Republike Srbije se nameću određeni narativi"

Kako kaže, boji se da se građanima nameću određeni narativi i nije siguran da li da li će građani Srbije uspeti da se izbore protiv njih.

- Ja bih voleo i smatram da bi bilo dobro za ovu zemlju kada bi imali takmičenje političkih programa, bojim se da ćemo do toga doći tek kada se završi referendumski ciklus, odnosno, moguće je da se desi tek nakon nadolazećih izbora. Biće nam potrebno dosta vremena kako bi se naše društvo ponovo stabilizovalo - kaže on.

Navodi da nam predstoji velika svetska transformacija i da svi mi zajedno moramo da se suočimo sa njom.

- Nama kao narodu demokratija ne leži, nismo dovoljno vaspitani da razgovaramo sa nekim čak iako nam se on ne dopada. Mi od 90-tih nismo naučili ništa. Moguće je da će od predstojećih pitanja zavisiti naše postojanje ali mi držimo glavu u pesku poput noja. Pravimo se da ne vidimo kakva ekonomska kriza nadolazi. Moramo da promenimo medije u narativu zajedničke komunikacije. Mediji su nažalost pridodali polarizaciji društva, oni su sebi dali za pravo da budu za ili protiv nečega - smatra Lakić.

"Mediji moraju biti objektivni"

Kako kaže, mediji moraju biti objektivni i ukazivati na probleme u društvu, ne smeju da zauzimaju strane.

- U ovom slučaju, mediji su bili aktivni borci u podržavanju druge strane. Ako mediji budu zdravi, i naše društvo će biti zdravo. Opozicija nema kredibilitet i zbog toga njihova politika počinje i završava se na ulici. Pitanje odgovornosti mora da bude prepoznato na sledećim izborima, oni nemaju kredibilitet. Moramo da znamo gde idemo kao nacija, trebamo da zamislimo gde će Srbija biti u 2030. godini ili još kasnije, svako ko ne doprinosi tome, ne želi nam dobro, i opet spominjem, nema kredibilitet - navodi Lakić.

On smatra da glasači i društvo moraju da kazne one koji ne rade na budućnosti Srbije i koji ne žele da učestvuju na putu ka cilju.

- Da mi je neko pričao da ćemo doći u ovu situaciju, ja ne bih verovao. Projekat "Fruška Gora" na primer, to je kapitalan projekat koji trenutno uopšte nije u fokusu, najbolje stvari koje nam se dešavaju brzo zaboravljamo, idemo na sledeće političke teme i ni ne vidimo šta se dešava oko nas. Kao društvo, moramo biti bolji - rekao je Lakić.

