Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je "na današnji dan 1918. u austrougarskoj tamnici Terezin, odsečene ruke i mučen do poslednjeg dana, umro najveći junak moderne srpske istorije Gavrilo Princip ".

- Gavrilo Princip 28. juna 1914. nije ubio vladara već okupatora i nije on počeo Prvi svetski rat već su to učinile velike sile željne zemlje i vode, i nije srpska potreba za slobodom bila greh već je greh velikih što i tada i sada Srbima brane da budu ujedinjeni i slobodni - kazao je Vulin i dodao: