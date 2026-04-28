VULIN: Da li smo vredni Gavrila Principa?
Predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin izjavio je da je "na današnji dan 1918. u austrougarskoj tamnici Terezin, odsečene ruke i mučen do poslednjeg dana, umro najveći junak moderne srpske istorije Gavrilo Princip".
- Gavrilo Princip 28. juna 1914. nije ubio vladara već okupatora i nije on počeo Prvi svetski rat već su to učinile velike sile željne zemlje i vode, i nije srpska potreba za slobodom bila greh već je greh velikih što i tada i sada Srbima brane da budu ujedinjeni i slobodni - kazao je Vulin i dodao:
- Gavrilo Princip je svoju mladost i svoj život dao ideji ujedinjenih Srba, a mi, vek kasnije moramo da se zapitamo da li smo vredni njegove žrtve i zašto ujedinjenje Srba nije vrhovni državni projekat srpskih država Srbije i Srpske i svih Srba gde god da traju.