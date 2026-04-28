Predsednica Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične tribunale Grasijela Gati Santana odobrila je danas nezavisnu medicinsku stručnu procenu zdravstvenog stanja generalna Ratka Mladića, radi procene potencijalnog razmatranja za humanitarno puštanje na slobodu.

Kako se navodi u saopštenju Mehanizma, naloženo je da se do najkasnije 1. maja dostavi mišljenje nezavisnih medicinskih stručnjaka kojima se procenjuje Mladićevo trenutno zdravstveno stanje, uključujući dijagnoze, prognoze i lečenje, kao i stepen u kojem se može proceniti njegov životni vek.

Pored toga, odobrena je i procena adekvatnosti nege koja je Mladiću pružena u zatvorskoj jedinici i zatvorskoj bolnici.

Ovaj nalog predstavlja odgovor na Mladićev zahtev za privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu zbog navodnog uznapredovalog, nepovratnog pogoršanja zdravstvenog stanja nakon nedavnog medicinskog incidenta.

Na osnovu dostavljenog mišljenja, navodi se u saopštenju, biće razmotreno da li Mladićevo zdravlje opravdava privremeno puštanje na slobodu.

Ne propustitePolitika"NE MOŽE DA GOVORI" Najnovije informacije o stanju Ratka Mladića, oglasio se njegov sin Darko: Ako bude kao sa Pavkovićem, bojim se da nema NI MESEC DANA
Darko Mladić i Ratko Mladić
PolitikaOGLASIO SE SIN RATKA MLADIĆA Otkrio najnovije informacije o generalovom stanju: "Nije u stanju ni da govori"
profimedia0614784844removebgpreview.jpg
Politika"I DALJE JE ISTO STANJE, JEDVA PRIČA" Sin Ratka Mladića poručio: Čekamo odgovor Mehanizma za puštanje na lečenje u Srbiju
Ratko Mladić
Politika"SVE JE SLABIJI, BUKVALNO SE GASI!" Sin Ratka Mladića saopštio loše vesti o zdravstvenom stanju generala: Nisam siguran da će moći da izdrži
Darko Mladić i Ratko Mladić