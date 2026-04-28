Ministar spoljnih poslova Marko Đurić razgovarao je danas u Jerusalimu sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom o unapređenju bilateralnih odnosa, pokretanju strateškog dijaloga, daljem produbljivanju ekonomske saradnje, kao i aktuelnim globalnim temama.

Kako je saopšteno iz Ministarstva spoljnih poslova, na sastanku sa izraelskim premijerom, održanom nakon prve sednice strateškog dijaloga između Srbije i Izraela, razgovarano je i o značaju uspostavljanja strateškog dijaloga kao istorijskog koraka napred i snažnoj poruci o jačanju veza dve zemlje koju šalje.

Šef srpske diplomatije istakao je da odnose Srbije i Izraela odlikuju tradicionalno prijateljstvo i međusobno razumevanje, utemeljeno na istorijskoj bliskosti srpskog i jevrejskog naroda.

Marko Đurić u Jerusalimu sa Netanjahuom

Podsetio je da je srpski narod u teškim istorijskim okolnostima uvek bio uz jevrejski, kao i da jevrejska zajednica u Srbiji danas uživa puno poštovanje, što dodatno učvršćuje međusobno poverenje i predstavlja važan temelj dobrih odnosa dveju zemalja.

Posebna pažnja posvećena je ekonomskoj saradnji, pri čemu je konstatovano da Izrael, kao snažna i visoko razvijena ekonomija, ima značajan potencijal za ulaganja, dok Srbija, kako je naglasio Đurić, sa stabilnim ekonomskim rastom, nudi povoljno okruženje i veliki potencijal za dalje privlačenje stranih investicija.

Đurić i Netanjahu su pozdravili učešće Izraela na specijalizovanoj međunarodnoj izložbi Ekspo 2027 u Beogradu i to ocenili kao još jedan pokazatelj snažne opredeljenosti za dalje jačanje ukupnih odnosa i produbljivanje ekonomske saradnje, navodi se u saopštenju.