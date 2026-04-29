Tokom istorijske posete Srbiji, predsednik Švajcarske Gi Parmelan boravio je u Beogradu, gde se sastao sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Vučić ga je ispred Palate Srbija dočekao uz najviše državne počasti, a nakon svečanog prijema usledili su tet-a-tet razgovori dvojice predsednika, kao i plenarni sastanak delegacija Srbije i Švajcarske.

U emisiji „Mentalno razgibavanje“ na blokaderskoj televiziji Nova S voditelji su se, u tradicionalnom neduhovitom maniru, podsmevali Švajcarskoj kao državi, ali i čitavom narodu koji živi u ovoj bogatoj evropskoj zemlji, u kojoj živi i nemali broj Srba.

- Tri jezika govore, čudna je to nacija. Naši (Srbi koji žive i rade u Švajcarskoj) ih tamo ne vole. Ja sam više puta bio u Švajcarskoj, znaš kako ih opisuju: "znaš kako je nastala Švajcarska – najgore iz Italije, Francuske i Nemačke poslali u Alpe da izurmu tamo, ovi napravili državu". To je viđenje naših po Švajcarcima - ispričao je jedan od voditelja ove emisije na televiziji Nova S.

Šta žele ovime da postignu

Cilj ovakvih izjava nesumnjivo je bio da se baci senka na istorijsku posetu švajcarskog predsednika Srbiji i naruši utisak o 110 godina prijateljstva i poštovanja između dve zemlje.

Podsećamo, tokom posete potpisan je Sporazum o švajcarsko-srpskom programu inovacija, usmeren na jačanje saradnje u oblasti inovacija, digitalizacije i razvoja privrede. U okviru zvaničnog programa, održani su i brojni susreti na visokom nivou, a predsednik Vučić i njegova supruga Tamara Vučić priredili su večeru u čast švajcarskog predsednika i njegove supruge. Delegacija je obišla i fabriku "Nestle" u Surčinu, dok su u poseti učestvovali i premijer prof. dr Đuro Macut i ministar Ivica Dačić, koji je delegaciju dočekao na beogradskom aerodromu.

Poseta predsednika Švajcarske prva je zvanična poseta švajcarskog predsednika Srbiji nakon 18 godina. U Beograd je doputovao sa suprugom i visokom ekonomskom delegacijom, potvrđujući interes Švajcarske za unapređenje saradnje sa Srbijom, posebno imajući u vidu njen značaj u regionu Zapadnog Balkana. Srbija i Švajcarska ove godine obeležavaju i 110 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa.