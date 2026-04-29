Teodorović je gostujući u emisiji ''Pokreni se'' na blokaderskoj Novoj S upitan da prokomentariše objavu predsednika Vučiča u vezi sa Toninom Piculom, što je prvo učinio voditelj.

- Vidimo predsednika Vučića koji za specijalnog izvestioca za Srbiju Tonina Piculu kaže da ''govori često, kratko i glupo'' - rekao je voditelj.

Usledio je odgovor blokadera Teodorovića u kome otvoreno poziva EU na uvođenje sankcija Aleksandru Vučiću:

- To je tragedija. Vi imate čoveka koji je evropski izvestilac za Srbiju, imate predsednika Srbije koji se tako ponaša. Ja mislim da bi Evropa i ja to stalno zagovaram, morala da počne da uvodi personalizovane sankcije. Ne da kažnjava građane Srbije, nego da kaže: 'nećemo da razgovaramo sa Aleksandrom Vučićem, ne može da uđe na teritoriju EU'. Mislim da Lukašenko nema prava da uđe na teritoriju Evropske unije, mislim da nema - odgovorio je.

Voditelj blokaderske Nove S je u razgovoru sa Teodorovićem u vezi sa parlamentarnim izborima u Srbiji i trenutnoj vlasti, upitao:

- Do kada bi ta vladavina mogla da traje? Završava li se ona već, potencijalno, ovog leta? Ukoliko imamo izbore 5. ili 12. jula koji se pominju kao mogući termini? Na kraju krajeva, šta režim dobija time ako ih raspiše u leto? Veliki broj građana, onih koji nisu nekim drugim putevima obavezani da izađu na te izbore, već biti negde drugde? - upitao je voditelj.

Teodorović je zatim degradirao glasače SNS-a.

- Ako se pogleda struktura glasačkog tela, činjenica je da na godišnje odmore, pogotovo van Srbije idu ljudi koji imaju bolja primanja. Po pravilu, ti ljudi ne glasaju za režim Aleksandra Vučića. Glasači Aleksandra Vučića su siromašniji, mnogi od njih pripadaju manjinama koje su u vrlo teškoj situaciji, kao na primer, romska populacija. Vučić jako dobro zna, čuo sam, dobio sam informaciju da je tražio od turističkih agencija podatke o uplaćenim letovanjima. Za njega je bingo, za njega je odlično da bude 12. jula kad se to spominje, zato što značajan broj glasača, ljudi će biti u dilemi da li da otkazuju aranžmane koje su uplatili jer je jedna istorijska stvar u pitanju - rekao je Teodorović.