Slušaj vest

Srbija gradi široku mrežu međunarodnih odnosa i pozicionira se kao država koja održava kontakte od Pekinga do Vašingtona, dok se Švajcarska, kao neutralni i stabilni partner, ističe kao jedan od ključnih oslonaca saradnje u Evropi, posebno u oblastima obrazovanja, inovacija i ekonomije.

Šta ova poseta znači politički, ekonomski i simbolički, ali i kako se uklapa u širu sliku - od pritisaka na Srbiju i Republiku Srpsku, preko pokušaja međunarodne izolacije, do unutrašnjih političkih previranja i slabljenja blokaderskog pokreta, za "Redakciju", govorili su prof. dr Vladimir Jakovljević sa Fakulteta medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu i Dragoljub Kojčić, politički filozof.

- Srbija se nalazi među najmanje izolovanim zemljama u regionu, sa razvijenom mrežom međunarodnih odnosa koja se proteže od Pekinga do Vašingtona, ali i prema evropskim partnerima poput Švajcarske. U tom kontekstu, naglašava se da Srbija ima "kompas" u spoljnoj politici i da održava kontakte sa različitim globalnim centrima moći. Kao primer takvog pristupa navode se i međunarodne prakse izbora neutralnih zemalja za posredovanje u važnim pregovorima, poput slučajeva u Istanbulu, Pakistanu ili Ujedinjenim Arapskim Emiratima - rekao je Kojčić.

Dragoljub Kojčić, politički filozof Foto: Kurir Televizija

Dijaspora i neutralnost kao temelj jačanja bilateralnih odnosa

Posebno se ističe značaj Švajcarske kao države čija je međunarodna pozicija zasnovana na dugogodišnjoj neutralnosti i stabilnosti, pre svega u ekonomskom smislu, što je čini pogodnim partnerom za saradnju, naveo je.

- Dodatni faktor u odnosima dve zemlje jeste i brojna srpska dijaspora u Švajcarskoj, koja, kako se navodi, doprinosi boljem povezivanju i razumevanju između država. Saradnja Srbije i Švajcarske predstavlja spoj sličnih principa u pogledu neutralnosti i stabilnog pozicioniranja u međunarodnim odnosima, što dodatno učvršćuje političke i ekonomske veze dve zemlje.

Kako Jakovljević ističe, ulaganja u obrazovanje i nauku su ključna odlika uređenih i razvijenih država, navodeći Švajcarsku kao primer takvog sistema.

- Investicija u obrazovanje je dugoročna investicija koja se direktno vezuje i za nauku. To, doduše, privilegija je koju obično imaju razvijene i stabilne nacije, ne volim da koristim izraz "bogate nacije", jer je bogatstvo, posebno materijalno, prolazno i relativno. Uglavnom, radi se o ozbiljnim državama koje ulažu u znanje i razvoj. Kada govorim o Švajcarskoj, to je zemlja koja je za mene sinonim uređenosti - bio sam tamo više puta i zaista se može reći da predstavlja primer funkcionalne i organizovane države - kaže on.

prof. dr Vladimir Jakovljević, Fakultet medicinskih nauka Univerziteta u Kragujevcu Foto: Kurir Televizija

- Zanimljivo je i to da je Švajcarska, za razliku od nekih svojih suseda, uspela da očuva stabilnost i izgradi sistem koji funkcioniše kroz različite kulturne i jezičke uticaje - francuske, nemačke i italijanske. Ta raznolikost, ako ima zajednički cilj i dobar motiv, može da proizvede izuzetno dobre rezultate. Zbog toga smatram da smo u Švajcarskoj pronašli izuzetno važnog partnera. Iz svog ličnog iskustva, posebno iz oblasti inovacija i farmaceutske industrije, mogu da kažem da se tamo nalaze sedišta i istraživački centri brojnih velikih kompanija, što dodatno potvrđuje njihov značaj u nauci i razvoju - za Kurir televiziju, objasnio je Jakovljević.

"SRBIJA NIJE IZOLOVANA - IMAMO ODNOSE OD PEKINGA DO VAŠINGTONA!" Jakovljević za Kurir: "Švajcarska je sinonim uređenosti i funkcionalnog sistema"

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs