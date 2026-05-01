NAJMLAĐA MINISTARKA U VLADI KAO DETE NAUČILA ŠTA ZNAČI ZARADITI SVOJ DINAR! Sara Pavkov otkrila koji je bio njen prvi posao: Najviše bakšiša ostavljali su mi...
Pre nego što su zauzeli ministarske fotelje, mnogi članovi Vlade Srbije imali su sasvim obične, često i naporne prve poslove, daleko od politike i javne scene. Njihove prve zarade nisu dolazile lako, sticale su se iza tezgi na pijaci, u porodičnim radnjama, na benzinskim pumpama ili kroz fizički rad na selu, u građevini... Prema tvrdnjama ministara, upravo ti rani koraci oblikovali su njihov odnos prema radu, novcu i odgovornosti.
Priča ministarke zaštite životne sredine Sare Pavkov o prvoj zaradi i slatkom trošenju nosi posebnu priču o odrastanju i sazrevanju. Kako je zaradila svoj prvi novac, na šta ga je potrošila i koje je lekcije tada naučila, otkriva nam ministarka Pavkov.
- Prve radne korake napravila sam tokom letnjeg raspusta između šestog i sedmog razreda, na benzinskoj pumpi u kraju u kom sam odrasla. Moj prvi posao, gde sam brisala šoferšajbne. Bio je to jednostavan, ali pošten i veoma poučan posao. Naučila sam mnogo o odgovornosti, radnim navikama, ali i o ljudima kroz svakodnevne susrete i razgovore - ispričala je ona za Kurir.
Kada je razmišljala o svrsi tog novca, priznaje da su joj roditelji bili prva adresa.
- Od prvog zarađenog novca poželela sam da obradujem svoje roditelje. Zanimljivo je da sam ih, pre nego što sam ih izvela na ručak, pitala šta im je potrebno. Taj moj mali, sopstvenim trudom zarađen novac, delovao mi je toliko veliki da sam imala osećaj da mogu da im priuštim sve što požele. Prvi posao upamtila sam i po važnoj lekciji, a to je da vrednost čoveka ne zavisi od onoga što poseduje, već od onoga što nosi u sebi. Najviše bakšiša ostavljali su mi ljudi u starijim automobilima, u odnosu na one koji su vozili skupa kola - zaključila je Sara Pavkov.