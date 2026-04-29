Potpredsednik Vlade Republike Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić boraviće 30. aprila 2026. godine u radnoj poseti Interpolu u Lionu, u Francuskoj.

Tokom posete, ministar Dačić sastaće se sa generalnim sekretarom Interpola Valdesi Urkizom, sa kojim će razgovarati o unapređenju saradnje u oblasti borbe protiv međunarodnog kriminala i jačanju bezbednosnih mehanizama, kao i o otvaranju regionalnog biroa Interpola u Beogradu.