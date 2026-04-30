Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas sa predsednikom Predstavničkog doma Parlamenta Češke Republike Tomiom Okamurom, u okviru zvaničnih razgovora koji imaju za cilj jačanje političke i ekonomske saradnje dve zemlje.

Sastanak će biti održan u 10.00 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Iako se detalji razgovora ne objavljuju unapred, očekuje se da će u fokusu biti bilateralni odnosi Srbije i Češke, unapređenje ekonomske saradnje i investicija, kao i evropske integracije Srbije. Posebna pažnja mogla bi biti posvećena i aktuelnim bezbednosnim i političkim izazovima u Evropi, uključujući migraciona pitanja i stabilnost regiona.

