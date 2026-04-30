Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je stalno privlačenje investitora je dnevna borba, te da je to dobra tema za raspravu na N1 i da je spreman da dođe ako ga pozovu. Dodaje da je zabrinut zbog blokaderskih grafita.

- Oko toga nemam bojazni, imam bojazni da ne kasnimo u robotici i drugim visokim tehnologijama. Imaćemo ove godine više investicija nego prethodne godine, iako je jezivo teška godina, zbog svega u svetu što se zbiva. A što se tiče ovih grafita blokaderskih, zabrinut sam. Možda nekada i ja preteram, i nije mi teško da kažem izvinite. Možda mi nije lako da slušam kako mi sina potrebno tuširati uranijumom, sa vaše televizije. Kako mi se ćerka ko zna čime bavi u luksuznoj vili u Beču, iako je bila u internatu sa četiri drugarice - rekao je on nakon prisustvovanja puštanju u rad novih modula data centra, novog superkompjutera i solarnih panela u Kragujevcu.

Naglašava da se zapita da li je izdao svoju decu ako ih ne zaštiti dovoljno, i kaže da ne zna ko piše ove grafite.

- Ne znam zašto neko pokušava da širi međugeneracijski sukob. Zašto svakog dana terate ljude da napadaju štandove SNS. Zašto hvalite te divljačke akcije kao da neko nema pravo da drži štand. Zašto vi upadate u kol centre, kao da neko tamo koristi drogu, poput vaših urednika. A to imam da pitam i ove moje, da li mora da ide nalepnica na nalepnicu, uvreda na uvredu? Spustite se. Izbori nam slede za dva ili šest meseci. I kao što ste videli na lokalu, neće biti zauzimanja nikakvih skupština i ničega - dodao je on.

Kaže da će iste večeri čestitati Đokiću i Bodirogi ako pobede.

- Pozivam sve da spuste strasti, neka svi izađu sa štandovima, neka pričaju, ali nemojte pozivati na sukobe i ubistvo - rekao je on.

Predsednik sarkastično kaže da su blokaderi veliki favoriti, i da zato ne raspisuje izbore.

- Ako nisu uspeli da pobede ni u jednoj od 10 opština, šta da kažem onda. Neka pokažu istraživanja. Oni nemaju svoju agenciju koja pokazuje da pobeđuje. Pitajte ovog iz ovog Sprinta, pitajte njih neka kažu da li vode. Bezveze je ta priča, ali ja nemam nikakav problem sa time. Oni se kao što je govorio Tijanić kreću u granicama sopstvene pokvarenosti - kazao je Vučić.

Moda dođe i prođe, a država je uvek tu, i narod to ume da prepozna.