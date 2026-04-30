Aleksandar Vučić ocenio je danas da je sramotno podsmevanje Švajcarskoj i njenim građanima u emisiji na Nova S, navodeći da postoje pojedinci koji nisu ponosni na to što je Srbija ugostila predsednike najvažnijih zemalja sveta i koji, kako je rekao, iz ličnih interesa napadaju države čiji zvaničnici dolaze u posetu Srbiji.

Predsednik Srbije je u Kragujevcu, odgovarajući na pitanja novinara, rekao da ima onih koji ne pokazuju ponos zbog činjenice da su u Srbiji boravili predsednici i lideri najvažnijih država sveta, već da, kako je istakao, bez obzira na to ko dolazi, iz različitih zemalja, te zemlje i njihove predstavnike kritikuju i napadaju.

- Toliko je sraman taj napad na Švajcarsku da nemam reči. Inače, da podsetim neki sa sestrinske televizije N1, Nova S, su rekli kako u Švajcarskoj žive izrodi, najgori ljudi, oterani tamo da nestanu - Nemci, Francuzi, Italijani, pošto su valjda u svojim zemljama bili najgori - dodao je Vučić.

Rekao je da je takva mržnja izazvana time što je švajcarski predsednik uputio nekoliko pristojnih rečenica našoj zemlji.

- Pošto je valjda trebalo da kaže da naša zemlja propada, a on čovek vidi da radimo sve bolje. Nikad nisam razumeo ljude koji će svaki svoj lični interes da pretpostave interesu države i interesu naroda - istakao je Vučić.

Podsećamo, u jučerašnjoj epizodi emisije "Mentalno razgibavanje" na blokaderskoj televiziji Nova S voditelji su se, u tradicionalnom neduhovitom maniru, podsmevali Švajcarskoj kao državi, ali i čitavom narodu koji živi u ovoj bogatoj evropskoj zemlji, u kojoj živi i nemali broj Srba.