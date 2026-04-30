"OČEKUJEMO NAJVEĆU STOPU RASTA U EVROPI, MOĆI ĆEMO DA POVEĆAMO PLATE I PENZIJE" Vučić saopštio lepe vesti
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da Srbija ima najveću stopu rasta u prvom kvartalu.
- Imam jednu, verujem, dobru vest za građane Srbije. Mi očekujemo da stopa rasta u prvom kvartalu. .. pogledao sam po Eurostatu evropske zemlje, u regionu će verovatno biti oni koji imaju slično nama, ali u Evropi za sada niko višu stopu rasta nema od onih koji su prijavljeni, od ponedeljka ćemo dobiti još neke zemlje. Mi smo tu ispred, ne znam, Litvanije, Portugala, Češke, dakle, sa 3%, mi smo jedini koji počinjemo sa 3, verujem, da će nam stopa rasta u prvom kvartalu biti 3%, i pri tome imam ogromnu rezervu, uveren sam u građevinarstvu i industrijskoj proizvodnji u narednom periodu, i verujem da ćemo uspeti da očuvamo taj nivo i da izdržimo da bude 3% uprkos svim ovim teškim uslovima - rekao je Vučić.
On je istakao da bi to značilo da ponovo možemo da računamo na značajno povećanje penzija i plata.
- To je, eto, mala u moru loših vesti koje dolaze iz celog sveta, dakle, jedna, ipak, jedno ipak dobro prolazno vreme. Očekujem da ćemo dobiti zvaničnu potvrdu u ponedeljak, ovo što ja saopštavam su nezvanični rezultati, do sada su se pokazali kao tačni i precizni, ali da sačekamo, bili bismo bolji od gotovo svih evropskih zemalja, dakle, ali da sačekamo to, jer kod njih je u evrozoni će biti prosečnih 0,7-0,8. Dakle, i za toliko smanjujemo razliku između nas i najrazvijenijih zemalja, ali nam to pre svega ostavlja priliku da možemo da planiramo značajno povećanje plata i penzija kad za to dođe vreme - rekao je on.