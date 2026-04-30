Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da se očekuje da Srbija ima najveću stopu rasta u prvom kvartalu.

- Imam jednu, verujem, dobru vest za građane Srbije. Mi očekujemo da stopa rasta u prvom kvartalu. .. pogledao sam po Eurostatu evropske zemlje, u regionu će verovatno biti oni koji imaju slično nama, ali u Evropi za sada niko višu stopu rasta nema od onih koji su prijavljeni, od ponedeljka ćemo dobiti još neke zemlje. Mi smo tu ispred, ne znam, Litvanije, Portugala, Češke, dakle, sa 3%, mi smo jedini koji počinjemo sa 3, verujem, da će nam stopa rasta u prvom kvartalu biti 3%, i pri tome imam ogromnu rezervu, uveren sam u građevinarstvu i industrijskoj proizvodnji u narednom periodu, i verujem da ćemo uspeti da očuvamo taj nivo i da izdržimo da bude 3% uprkos svim ovim teškim uslovima - rekao je Vučić.

On je istakao da bi to značilo da ponovo možemo da računamo na značajno povećanje penzija i plata.