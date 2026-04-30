Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je posetu Azerbejdžanu i važnu posetu Kini, sa ciljem unapređenja privrede i industrije.
VUČIĆ NAJAVIO POSETU KINI "Biće to najznačajnija poseta u mom životu do sada, u čitavoj profesionalnoj karijeri"
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će uskoro ići u posetu Azerbejdžanu, a da ga potom očekuje i veoma važna poseta Kini.
- Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu, posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle, u čitavoj profesionalnoj karijeri, Narodnoj Republici Kini. Mi ćemo poslati mnogo delegacija, videli ste, od ministarke privrede koja je tamo već provela desetak dana, mnogi drugi ministri će provesti, mnogo toga je u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali mora glavni cilj da nam bude ono sa čim sam počeo: rast građevine, rast industrije - rekao je on.
