Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, odgovarajući na pitanje da li će izbori biti na leto, rekao "možda i hoće, a možda ne".

- Da me pitate da li bismo sutra održali izbore, svakako da ne. U ovakvoj situaciji je nemoguće. Ne, ne pada nam na pamet. Znate, oni polaze od sebe. Uvek oni koji imaju male procente, oni uvek u svemu vide igru. Jer oni misle da je samo igra ili neko svetsko čudo ih sprečilo da nemaju veće procente koje tako u velikom, u velikoj meri zaslužuju. I uvek polaze od sebe - rekao je Vučić.

Predsednik je rekao da će se i po ovom pitanju voditi državnim interesima.

- Situacija je stabilna kod nas, ali ja ne znam kakva će biti za mesec ili dva. Ja neću da vas obmanjujem, ako vi mislite da je moguće da ovo i jedna zemlja u Evropi izdrži na ovakav način, pa nemoguće. Nemoguće. Ja vam govorim o velesilama. Ja vam govorim o velesilama ekonomskim. Zamislite samo da vam se prekine kazahstanska nafta do Nemačke. Znači, ljudi, kao i ovo, ako ova katarska polja i ako ne budu mogli da obnove sve i oko gasa i oko nafte i oko svega, ako se nastavi blokada Ormuskog moreuza, dakle, kako god da okrenete, bezbroj muka, bezbroj problema, i samo se nadam da će to sve moći da prođe. Ja ne vidim rešenje, ja ne vidim rešenje kako bi se to sve umirilo. Zato sam bio skeptik i kada dobro je da ljudi ne ginu, dobro je da se ne gađaju raketama, bombama i tako dalje. Ali u ekonomskom smislu ja ne vidim rešenje. Sve se komplikuje, u svakom smislu - rekao je on.

- Dakle, govorim vam samo o tome kako se različite politike vode, a pri tome najveće probleme sa energentima imamo mi u Evropi, svi zajedno. Mi se ne razdvajamo i ne možemo da se izdvojimo od drugih ni na koji način. Ali nama je nešto lakše dok rafinerija radi, ja ne znam šta će da rade one male zemlje u okruženju koje nemaju svoje rafinerije, koje ne mogu naftu iz nafte da pretvore u džetfju, u kerozin, dakle, jer mi da ga izvozimo nećemo. Mi i sada izvozimo benzin. Mi i sada izvozimo u region benzin. I u Bosnu i Hercegovinu i u neke druge države u regionu mi izvozimo, zato što imamo viška - rekao je on.

Vučić je rekao da smo imamo veliku krizu u svetu po pitanju energenata, ljudi to ovde ni na sat nisu osetili.