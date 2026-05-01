Slušaj vest

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić bio je gost Nacionalnog dnevnika na Pink TV i tom prilikom je, između ostalog, istakao kako ga uskoro očekuje najznačajnija poseta u profesionalnoj karijeri.

- Ja ću imati uskoro posetu i Azerbejdžanu. Posle toga ću imati verovatno najznačajniju posetu u svom životu do sada, dakle u čitavoj profesionalnoj karijeri, Kini - otkrio je predsednik Srbije.

Tada će, kako je naglasio, uspeti da reši mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije.

- Upravo zbog te posete će mnogo delegacija otputovati u Kinu. Od ministarke privrede, koja je tamo već provela desetak dana, mnogi drugi ministri će provesti mnogo vremena u pripremi. Verujem da ćemo mnogo toga na zadovoljstvo građana Srbije uspeti da rešimo, ali glavni cilj mora da nam bude rast građevine, rast industrije - kazao je Vučić.

Ponovio je kako će poseta Kini imati istorijski značaj za Srbiju.