- Svima koji žive od svog rada čestitam naš praznik, 1. maj — Praznik rada. Srbija je posle petooktobarskog puča od svojih radnika stvorila najamnike, a svoju privredu uništila i rasprodala, stvarajući privilegovanu klasu bogatih i obespravljene mase siromašnih. Dužnost svake vlade je da ispravlja nepravde, brine o položaju radnika i penzionera, obezbedi jednak pristup obrazovanju i lečenju za sve, kao i da otvara radna mesta, ali i da čuva državnu imovinu, samostalnost i slobodu, bez kojih neće biti ni razvoja ni napretka - naveo je Vulin u svojoj čestitki i dodao: