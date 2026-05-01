Lider Pokreta socijalista Aleksandar Vulin čestitao je 1. maj - Međunarodni praznik rada.

- Svima koji žive od svog rada čestitam naš praznik, 1. maj — Praznik rada. Srbija je posle petooktobarskog puča od svojih radnika stvorila najamnike, a svoju privredu uništila i rasprodala, stvarajući privilegovanu klasu bogatih i obespravljene mase siromašnih. Dužnost svake vlade je da ispravlja nepravde, brine o položaju radnika i penzionera, obezbedi jednak pristup obrazovanju i lečenju za sve, kao i da otvara radna mesta, ali i da čuva državnu imovinu, samostalnost i slobodu, bez kojih neće biti ni razvoja ni napretka - naveo je Vulin u svojoj čestitki i dodao:

- Nema bogatog roba i nema uspešne Srbije o kojoj odlučuju stranci. Svima koji žive od svog rada čestitam naš praznik. Živeo 1. maj.

