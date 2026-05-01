"TO SU RADILI PREKO HRVATSKE" Vučić o inicijativi kongresmena da se lažna država integriše u NATO: Postoje četiri članice koje nisu priznale Kosovo
Američki kongresmen Kit Self, zajedno sa kongresmenom Majkom Lolerom predstavio je Predstavničkom domu rezoluciju kojom se izražava snažna podrška integraciji tzv. Kosova u NATO. Kongresmen Riči Tores pokrenuo je rezoluciju kojom se zahteva da američke trupe ostanu u okviru Misije Kfora na KiM do trenutka kada Kfor izvrši svoju misiju, a predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarisao je ovu temu.
Na inicijativu kongresmena da se tzv. Kosovo integriše u NATO, predsednik kaže da su to radili preko Hrvatske kroz vojni savez.
- Imaćemo uskoro nekakve važne vežbe, razgovaramo sa SAD, nadamo se da se to neće dogoditi. Borićemo se da se to ne dogodi. Postoje četiri članice NATO koje nisu priznale Kosovo. Hajde da sačekamo da vidimo - dodaje Vučić nakon otvaranja trening centra za dualno i celoživotno obrazovanje pri Mašinskoj školi "Pančevo".