Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Danijela Raspopovića iz SSP, koji je rekao da se Vučić za zdravlje građana interesuje samo u kampanji, predsednik ističe da je iz blata podignut KC u Nišu.

- Nije bio ni u planu, pa smo ga uradili. Uradili u dve faze KC Vojvodina, uradili tri kovid bolnice, kada je to bilo najvažnije. I četvrtu. Uradili KC Beograd koji je kao spejs-šatl. Kao da ste otišli u Klivlend ili Hjuston. Uradili bolnice širom Srbije, idite u Vranje, Leskovac, Kikindu, Prokuplje za koji dan. Idite u Loznicu da vidite, ili u Smederevskoj Palanci uskoro. Gradimo porodilište i u Nišu, Beogradu, mnogim drugim mestima - rekao je Aleksandar Vučić nakon obilaska trening centra u Pančevu.

On je tražio od novinara da navedu samo jednu bolnicu koju su uradile prethodne vlasti za 12 godina.

- Samo jednu navedi, u celoj Srbiji. Imaš li je sine? Nemaš. Samo jednu navedite da su uradili u 12 godina. Opljačkali sve fabrike, bilo para kao pleve, a bolnicu nijednu nisu uradili - kazao je Vučić.

Predsednik je otkrio da je izuzetno ljut zato što je više meseci insistirao da se krene da obilascima starijih sugrađana po udaljenim selima, kako bi i oni u mobilnim ambulantama dobili najbolju moguću negu.

- Imamo veliki broj starih ljudi u udaljenim mestima, koji žive sami, i tražio sam da se naprave pokretne ambulante, nije teško jednom nedeljno da pruži podršku i pregleda ljude, da ih izleči. Smanjićemo smrtnost dramatično. Pre dva ili tri meseca sam rekao, a dobijam odgovor o procedurama i tenderima. Neko mora da preuzme odgovornost, životi ljudi su u pitanju. E sada ćemo da uradimo, neću više da trpim to - naglasio je predsednik, i dodao: