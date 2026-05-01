Slušaj vest

Dok avio-kompanije prizemljuju avione, a zvaničnici pozivaju građane da više rade od kuće, napori Evrope da spreči nestašice izazvane ratom u Iranu nailaze na neočekivani problem: Niko ne zna koliko goriva zapravo ima na kontinentu.

- Imamo veoma ograničeno tržišno znanje i podatke za gas i naftu - rekao je jedan visoki zvaničnik evropskog ministarstva energetike, govoreći pod uslovom anonimnosti kako bi otvoreno razgovarao o osetljivoj temi.

- Naše znanje o tome šta se stavlja u opticaj, povlači i šalje različitim rutama... svakako nedostaje praćenje tržišta.

Kada je reč o rafinisanim gorivima poput dizela i mlaznog goriva, slika je posebno mračna.

EU se prvenstveno oslanja na svoju zvaničnu statističku službu Evrostat i koordinacione sastanke sa zemljama članicama kako bi procenila nivoe. Ali većina zaliha je van vidokruga u raštrkanim komercijalnim zalihama koje obuhvataju različite sektore, a firme nerado otkrivaju osetljive poslovne podatke koje nisu zakonski obavezne da prijave.

Vučić ukazao na ovakvo stanje stvari i neaktivnost Evrope

Predsednik Vučić je juče govorio o sve težoj situaciji u Evropi, i istakao je da je loše raspoložen zbog neverovatnog skoka cena nafte.

- Šta da radimo sa 124 dolara za naftu. Šta da radimo sa time. Tačno je Kiril Dmitrijev bio u pravu, i svi su znali, i Kinezi, i Rusi i Amerikanci gde to vodi. Evropa to najviše plaća, najvišu cenu. Dođe li do 150, biće pomor. Mi ćemo izdržati još neko vreme, ali... A setili su se juče ili prekjuče da govore o tome, niko nije hteo da sluša - rekao je on.