Međunarodni rezidualni mehanizam za krivične sudove saopštio je danas da mu je odbrana generala Ratka Mladića dostavila hitan zahtev za njegovo privremeno ili prevremeno puštanje na slobodu na osnovu humanitarnih razloga.

U današnjem saopštenju se navodi da je zahtev u četvrtak podnela odbrana Mladića na čelu sa advokatima Draganom Ivetićem i Brankom Lukićem, na osnovu najnovijih medicinskih informacija koje potvrđuju da je Mladić u stanju uznapredovalog i nepovratnog medicinskog slabljenja koje je rezultat medicinskog incidenta i da se njegovom životu bliži kraj.

U zahtevu se, između ostalog, ističe da medicinski dokazi u celini ustanovljuju da je Mladić u završnoj fazi progresivnog i nepovratnog slabljenja i da se njegovom životu bliži kraj usled medicinskog incidenta pre nekoliko nedelja, što potvrđuje i lekarski izveštaj medicinskog predstavnika UN i dva nezavisna lekara, te da dalje zadržavanje Mladića pod takvim okolnostima nema više legitimnu penološku srvrhu.

- Time se pre rizikuje nehumani i degradirajući tretman, nasuprot principima artikulisanim sudskom praksom Tribunala. Pogotovo u njegovom trenutnom lošem i jedva komunikativnom stanju, dalji boravak u zatvoru bi značio okrutnu i nehumanu kaznu. Neosporno je da se lečenje u terminalnoj fazi i palijativna nega radi poboljšanja kvaliteta života mogu sprovesti samo izvan zatvora, među porodicom i negovateljima u bolnici/ustanovi gde se govori jezikom koji govori Ratko Mladić - navodi se u zahtevu.

Naglašava se da Mladić iziskuje kontinuirano praćenje dijagnostike koje ne može da dobije u zatvorskoj bolnici, a koje bi mogao da dobije u Srbiji.

Napominje se da Mladić nije u riziku od pogoršanja stanja tokom avionskog leta.

Darko Mladić, sin generala Ratka Mladića, izjavio je juče da već danima nema informacija o zdravstvenom stanju njegovog oca koji je u haškoj pritvorskoj bolnici i da planira već sledeće sedmice da ode u Hag kako bi ga posetio.

Sa ocem se, podseća, čuo 27. aprila i trenutno nema nikakvih novih informacija o njegovom zdravlju niti o eventualnom puštanju na lečenje u Srbiji.