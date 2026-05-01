Slušaj vest

Još uvek nije doneta odluka Mehanizma u Hagu o zahtevu porodice i advokata generala Ratka Mladića da, zbog ozbiljnog zdravstvenog stanja, bude prebačen na lečenje u Srbiju, izjavio je danas njegov sin Darko Mladić.

On je istakao da se zdravstveno stanje generala nije promenilo, kao i da su porodica i pravni tim od podnošenja zahteva 23. aprila dobili dozvolu suda da objave veći deo podneska upućenog Mehanizmu.

Kako je objasnio Darko Mladić, taj dokument je po proceduri imao status poverljivosti sve dok sudija ne odobri i precizira koji delovi mogu biti dostupni javnosti.

- Naređenje suda da objavimo javni deo podneska stiglo je prekjuče, a mi smo imali rok da to uradimo do danas. Mi smo juče obavili to šta je trebalo da se rediguje i oni su danas to objavili - naveo je Mladićev sin.

Prema njegovim rečima, taj podnesak koji je danas objavljen, a koji je praktično podnesen juče, samo je javni deo podneska upućenog 23. aprila.

- Međutim, nema tu ništa novo u smislu da je donesena neka odluka, nego je nama prosto dozvoljeno da objavimo veći deo podneska i odobreno nam je da taj podnesak može da ide u javnost - rekao je Darko Mladić.

Foto: Kurir Televizija

U zahtevu za hitno puštanje na lečenje u Srbiji koji je potpisao advokat Dragan Ivetić navodi se da je podnesen po hitnom postupku nakon informacija da je zdravstveno stanje generala Mladić loše i da se"približava kraju života".

- Zahtev po hitnom postupku se podnosi na osnovu ozbiljnog medicinskog incidenta dana (redigovano) i najnovijih medicinskih informacija koje potvrđuju da se Ratko Mladić nalazi u stanju uznapredovalog, nepovratnog medicinskog pogoršanja koje je rezultat medicinskog incidenta (redigovano) od kojeg se možda neće oporaviti i da se približava kraju svog života - piše u redigovanom dokumentu koji je Međunarodni mehanizam za krivične sudove prosledio medijima.

1/9 Vidi galeriju Ratko Mladić Foto: Jerry Lampen / AFP / Profimedia, Peter Dejong / AFP / Profimedia, Profimedia

Predsednik Mehanizma Grasijela Gati Santana naredila je da se najkasnije do danas sastavi izveštaj sa mišljenjem nezavisnih stručnjaka kojim se procenjuje trenutno zdravstveno stanje generala Mladića, uključujući relevantne dijagnoze, prognoze i mogućnosti lečenja. Advokatski tim Ratka Mladića podneo je zahtev u četvrtak, 23. aprila, da se Mladić uslovno pusti na slobodu na humanitarnim osnovama, s obzirom na njegovo sve lošije zdravstveno stanje.

General Ratko Mladić imao je 10. aprila moždani udar i teško zdravstveno stanje mu se dodatno pogoršalo, jer ima ozbiljne neurološke, kardiovaskularne i nefrološke probleme. General Mladić se od 2024. godine nalazi u pritvorskoj bolnici u Hagu, gde je pod palijativnom negom zbog teškog zdravstvenog stanja. Mehanizam je više puta odbio zahtev da bude pušten na privremenu slobodu na lečenje u Srbiju.