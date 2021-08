Ubijali zbog banalnih stvari čitave porodice, komšije, rođake

U Srbiji su se masovna ubistva najčešće dešavala zbog najbanalnijih stvari - komšijske svađe oko njive, neslaganja sa ukućanima, govorkanja po selu, ljubomore ili sumnje na preljubu.

Bivši operativac DB Boža Spasić objašnjava da se masovne ubice nikada ne zadržavaju na likvidaciji osobe koju su percipirali kao krivca za svoj problem.

- Oni ubijaju svakoga ko im se nađe na putu, a okidač više ne puštaju, pucaju na sve. Vrlo verovatno je da su svi ti zločini u podsvesti planirani, da je ubica znao da će pobiti ljude, a pošto mu je u glavi prekipelo, puca na sve - žene, decu - priča Spasić i kaže da u Srbiji neretko imamo ubistva celih porodica:

- To je jedan vid krvne osvete, ali u masovnom obliku, da odjednom pobije celu porodicu. Motivi su tu najrazličitiji, od toga da mu komšija ne da put kroz imanje do svađe oko njive. Ubica smatra da mu je naneto veliko zlo i u zavisnosti od oružja kojim raspolaže, kreće u masovnu odmazdu. Ako poseduje duge cevi, sigurno je da se neće zaustaviti.

Božidar Spasić je mišljenja da su masovne ubice veoma svesne šta rade.

- Oni se često izvlače na neuračunljivost, ali to nije istina. Oni zločin planiraju, čekaju, a posle njega ne pokazuju ni kajanje ni grižu savesti. Neretko posle likvidacije ne izvršavaju samoubistvo, već idu na robiju. Interesantno je da pre samih pokolja oni ne prete, ili upućuju samo blage pretnje, tako da gotovo nije moguće pretpostaviti šta će uraditi.

Leskovac 2002.

Likvidirao suprugu i šest njenih rođaka

l Dragan Čedić ubio je sedmoro ljudi, a ranio četvoro u masakru koji se dogodio u noći između 27. i 28. jula 2002. godine u Leskovcu. Krvavi pir Čedić je počeo u lokalnom kafiću, gde je ubio Nenada Lukića, a ranio Slavoljuba Kažalića, pa kolima otišao do porodične kuće svoje bivše supruge Biljane, posle ponoći upao unutra i počeo da rešeta ukućane iz automata. Tu je usmrtio Biljanu Čedić, njene sestre Ivanu Kalčić i Jelenu Zdravković, Jeleninog supruga Bobana, kao i komšinicu Jelenu Zlatković, a ranio Maju Bojković. Na kraju je u drugoj kući ubio supruginu tetku Biserku Ristić, a ranio njenog muža i sina. Čedić je posle zločina nestao, a telo je nađeno mesec dana kasnije, jer je presudio sam sebi u obližnjoj šumi. Motiv masakra je to što ga je Biljana napustila jer ju je maltretirao godinama, sa čime on nije mogao da se pomiri.