Savez rekreativnih ribolovaca tzv. Kosova objavio je privremenu obustavu ribolova vrste "šaran" u svim jezerima i rekama na Kosovu i Metohiji.

Prema saopštenju ovog saveza, odluka je stupila na snagu 15. aprila, a da će trajati do 31. maja.

"Tokom ovog perioda dozvoljen je ribolov šarana isključivo po principu ‘uhvati i pusti’ (catch & release), bez zadržavanja ribe u mrežama ili drugim sredstvima… Od svih ribolovaca se traži da strogo poštuju važeće propise i postupaju u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.

Nepoštovanje ovih pravila može rezultirati kaznenim merama u skladu sa važećim zakonodavstvom", saopštio je savez.

Kurir.rs/Kossev

