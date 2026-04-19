Na Kosovu i Metohiji uvedena je privremena zabrana ribolova šarana koja važi do 31. maja, uz dozvoljen isključivo princip “uhvati i pusti”.
SRBI NA KIM
RIBOLOV ŠARANA PRIVREMENO ZABRANJEN NA KiM: Tokom ovog perioda dozvoljen isključivo princip "uhvati i pusti"
Savez rekreativnih ribolovaca tzv. Kosova objavio je privremenu obustavu ribolova vrste "šaran" u svim jezerima i rekama na Kosovu i Metohiji.
Prema saopštenju ovog saveza, odluka je stupila na snagu 15. aprila, a da će trajati do 31. maja.
"Tokom ovog perioda dozvoljen je ribolov šarana isključivo po principu ‘uhvati i pusti’ (catch & release), bez zadržavanja ribe u mrežama ili drugim sredstvima… Od svih ribolovaca se traži da strogo poštuju važeće propise i postupaju u skladu sa relevantnim zakonskim odredbama.
Nepoštovanje ovih pravila može rezultirati kaznenim merama u skladu sa važećim zakonodavstvom", saopštio je savez.
Kurir.rs/Kossev
