Na putu ka administrativnom prelazu Brnjak, kod jezera Gazivode u opština Zubin Potok, nepoznata lica ispisala su grafit UČK. Kako je rečeno redakciji TV Most, ovo je još jedna u nizu provokacija upućena srpskom narodu sa ciljem da unese strah i nespokojstvo.

Grafit UČK Foto: Printscreen/TV Most

Iako su ovakve provokacije redovna pojava, kažu da ih svaki put dodatno uznemire.

Srbi na KiM redovno su žrtve prištinskog terora, a sve sa jasnim namerama - da se proteraju sa svojih vekovnih ognjišta. Podsetimo, 10. aprila, na Veliki petak, tzv. kosovska inspekcija zatvorila je ambulantu Sveti Nikola u selu Banje, u opštini Srbica, i ambulantu u selu Suvo Grlo. Ujedno, sa Osnovne škole "Milun Jakšić" u selu Banje i Tehničke škole u Srbici uklonjene su table, da bi ubrzo, 14. aprila, na ambulantama bile postavljene table sa kosovskim obeležjima.

Nakon tog incidenta, kancelarija EU u Prištini saopštila je da je pronađeno rešenje za ambulante u selima Suvo Grlo i Banje u opštini Srbica, koje su zatvorene 10. aprila, te da je time omogućen nastavak pružanja zdravstvenih usluga.

- Pronađeno je rešenje za incident. Ono omogućava nastavak pružanja zdravstvenih usluga zajednici, u skladu sa sporazumom iz dijaloga uz posredovanje EU od 14. marta 2026. godine - navedeno je u pisanom odgovoru za Kosovo onlajn .

Meštani Suvog Grla kazali su da su table na kojima je stajao grb tzv. Kosova uklonjene u četvrtak popodne i da je tokom narednog dana ispred ambulante u Suvom Grlu bio prisutan Euleks.